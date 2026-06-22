Anne Hathaway, récemment à l’affiche du film “le Diable s’habille en Prada 2” a créé la surprise en dévoilant être enceinte de son troisième enfant. Dans une vidéo de 8 secondes partagée sur son Instagram, elle apparaît sourire aux lèvres, les bras croisés sur son ventre arrondi, avec en fond sonore la chanson d’amour Baby, I’m yours de Barbara Lewis. Une vidéo, qui a été likée plus de 2,4 millions de fois en seulement deux heures. Alors qu’elle a fait de nombreuses apparitions publiques ces dernières semaines, Anne Hathaway a donc parfaitement bien dissimulé son secret.

Pour rappel, l’actrice est mariée depuis 2012 avec l’ancien comédien américain Adam Shulman. Ensemble, ils ont déjà deux enfants, Jonathan (10 ans) et Jack (6 ans).