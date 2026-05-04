Alors qu’Ariana Grande entamera en juin sa tournée « Eternal Sunshine », la star de Wicked annonce une autre nouvelle : la date de sortie de son nouvel album ! La chanteuse de 32 ans a partagé sur ses réseaux sociaux plusieurs posts dont l’un annonce le titre et la date de sortie de ce nouveau projet : Petal sortira le 31 juillet. L’album est déjà disponible en prévente, dans divers formats, sur son site Internet, en plus de produits dérivés.

Il s’agira de son huitième album studio qui se composera de 12 titres.