Ariana Grande serait célibataire !

En couple depuis 3 ans avec Ethan Slater, leur histoire semble bien s'être terminée !

Ariana Grande
Ariana Grande
Crédit : Barbie Simons

Ariana Grande et Ethan Slater, les stars de Wicked, auraient mis fin à leur relation après près de trois ans de fréquentation. Une source proche du couple a assuré que la séparation s’était faite « à l’amiable » et avait été « mûrement réfléchie ». D’ailleurs Ariana Grande et Ethan Slater seraient « toujours amis et se soutiennent mutuellement ». Leur histoire a débuté sur le tournage de Wicked, où Ariana Grande incarnait Glinda et Ethan Slater, Boq. Leur relation était devenue publique en juillet 2023, peu de temps après leurs divorces  respectifs.  

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