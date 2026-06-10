Ariana Grande et Ethan Slater, les stars de Wicked, auraient mis fin à leur relation après près de trois ans de fréquentation. Une source proche du couple a assuré que la séparation s’était faite « à l’amiable » et avait été « mûrement réfléchie ». D’ailleurs Ariana Grande et Ethan Slater seraient « toujours amis et se soutiennent mutuellement ». Leur histoire a débuté sur le tournage de Wicked, où Ariana Grande incarnait Glinda et Ethan Slater, Boq. Leur relation était devenue publique en juillet 2023, peu de temps après leurs divorces respectifs.