Le comédien et humoriste Artus a livré récemment une anecdote surprenante concernant une date de sa tournée. L'humoriste explique avoir dû prouver son identité afin de pouvoir rentrer dans son propre one man show. C’était lors d’une date au zénith de Paris. Durant son spectacle Arthus quitte la salle micro à la main pour faire la vanne. Il reste en communication avec le public en faisant mine d’aller au bar.

Problème, un soir, un vigil l’empêche de rentrer !

Artus insiste alors pour lui faire comprendre que l’artiste c’est lui. Qu’il a un micro et que d’ailleurs tout le zenith entend leur discussion. Il lui propose d’ouvrir la porte pour entendre qu’effectivement c’est sa voix qui résonne dans la salle. Le vigile accède finalement à sa requête et se rend compte de son erreur : "Il l'a fait et il m'a laissé partir. Artus a finalement pu conclure son spectacle sur scène, et non dans les coulisses.