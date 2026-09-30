Atelier migration des oiseaux
🐦 À la découverte des oiseaux migrateurs à Ungersheim ! Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Quand partent-ils ? Où vont-ils et comment retrouvent-ils leur chemin ? 🌍 Venez observer les oiseaux et découvrir les secrets de leur migration lors d’un atelier nature à Ungersheim ! Inscription OBLIGATOIRE par mail: communication.ungersheim@gmail.com Jumelles bienvenues ! Une longue-vue sera également mise à disposition. Pensez à prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures. Samedi 24 octobre De 8h30 à 10h30
Lieu
68190 ungersheim
Date
du 24 octobre 2026 à 8h30
au 24 octobre 2026 à 10h30