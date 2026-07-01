Nouvel entraînement des Mulhousiennes :

Un entraînement collectif est prévu ce soir par les organisatrices de Mulhousiennes. Comme à chaque fois, c’est gratuit et ouvert à tout le monde mais attention il faut courir. Il y a un parcours de 5 km prévu mais pour celles et ceux qui veulent pousser un peu plus loin un parcours de près de 8km est possible.

Et vous savez ce qu ‘on dit après l’effort, le réconfort !Une dégustation de produits de nutrition sportive vous attendra dans le hall de Décathlon. Afin d’anticiper le nombre d’accompagnateurs et les quantités à prévoir, merci de vous inscrire via le lien : https://activites.decathlon.fr/.../activ.../details/11681353

📅 : Mercredi 01er juillet à 18h30

📍 : Décathlon Wittenheim

Prochain entraînement : dimanche 30 août à 10h au Waldeck.







Les Matinales de la cité du train à Mulhouse :

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 aout, la Cité du train propose une opération spéciale : Les matinales. C’est à dire une ouverture anticipée du musée dès 9h tous les jours avec tarif réduit jusqu’à 10h. Ce dispositif inédit permet de découvrir les collections du plus grand musée ferroviaire d'Europe dans une atmosphère plus calme et plus fraîche, avant l'affluence de la journée. Le musée reste ouvert jusqu’à 18h mais avec des tarifs normaux pour le reste de la journée.

📅 : Jusqu'au 31 aout

📍 : Cité du train Mulhouse

Basket Open Plus 2000 débute à Mulhouse :

Dès aujourd’hui, le Parvis du Palais des Sports de Mulhouse accueille le Basket Open Plus 2000. C’est un événement organisé par le comité départemental du Haut-Rhin de la Fédération Française de basketball. et enfait ce sont 5 jours de programme autour du basket pour tous les niveaux Au programme : animations socioculturelles, initiations scolaires, sport-santé et grand tournoi de basket 3x3.

L'événement est ouvert au public sur inscription. Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter l'organisation au 03 89 33 78 34.

📅 : Du mercredi 01er juillet au dimanche 05 juillet

📍 : Parcis du Palais des Sports de Mulhouse