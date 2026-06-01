“Un temps pour elles” demain à Horbourg Wihr :

Un Temps pour Elles est un événement dédié aux femmes touchées par le cancer du sein. Un événement pensé comme une parenthèse de bien-être, de partage et de soutien dans un cadre chaleureux et bienveillant.

Cette journée a pour objectif d’offrir un moment pour soi, loin du quotidien et des difficultés. Différentes activités axées sur la détente, la confiance en soi et les échanges humains seront proposées comme des ateliers bien-être. Le but est de vivre un moment apaisant avec d’autres femmes vivant ou ayant vécu un parcours similaire.

📅 : Mardi 02 juin de 13h30 à 18h

📍 : B’Yoga Studio à Horbourg Wihr

C’est gratuit mais sur inscription : https://forms.gle/cLt8DHtXkv7Yd9r4A

Nouvelles collectes mobiles de don du sang :

Chaque jour, des patients ont besoin de transfusions sanguines pour faire face à une maladie, un accident ou une intervention chirurgicale. Une seule poche de sang peut aider plusieurs personnes et faire toute la différence dans leur parcours de soins. Le don du sang est un geste simple, rapide et solidaire. Quelques minutes de votre temps peuvent offrir de l’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

D’ailleurs on a quelques chiffres à vous donner : En France, chaque année, environ 1 million de patients sont soignés grâce aux produits sanguins. Il faut environ 10 000 dons de sang par jour pour répondre aux besoins des malades.

Pour être donneurs : il faut être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité !

Lundi :

TURCKHEIM : Espace Rive Droite de 16h à 19h30

MASEVAUX NIEDERBRUCK : Salle polyvalente de 16h à 19h30

Mardi

CERNAY : Complexe Sportif Daniel ECK de 15h30 à 19h30

URSCHENHEIM : Salle des Fêtes de16h30 à 19h30

STEINBRUNN LE HAUT M.J.C Manoir de 16h30 à 19h30

Mercredi :

GUEWENHEIM : Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

KEMBS : Salle polyvalente de, 16h à 19h30

FROENINGEN : Salles de classe de16h30 à 19h30

Jeudi :

FRELAND Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

PETIT LANDAU : Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

SOPPE LE BAS Salle Communale de 16h30 à 19h30

Vendredi :

BISCHWIHR Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

HERRLISHEIM PRES COLMAR : Gymnase de 16h30 à 19h30

HORBOURG WIHR : Salle des Fêtes Horbourg de 15h30 à 19h

Ouverture du centre nautique Pierre de Coubertin à St Louis :

Ce centre nautique est un lieu de vie estival alliant sport et détente et cette année, il ser ouvert tous les jours, pendant un peu plus de trois mois. Donc jusqu’au dimanche 6 septembre.

Ouverture donc des bassins intérieurs et extérieurs ainsi que du pentagliss, du trampoline, une structure gonflable aquatique, une table de ping-pong ou encore des terrains multisports. Des animations aquatiques et terrestres sont proposées tout au long de l’été.

📅 : Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 30 et dès 7 h 30 les mardis et vendredis.

📍 : Centre Nautique Pierre de Couvbertin St Louis

Évitez les files d’attente en réservant votre entrée en ligne : https://bit.ly/piscines-SLA