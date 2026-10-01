L’entrepôt de Mulhouse propose 2 spectacles en cette fin de semaine :

Exceptionnellement, rien ce soir en revanche :

- Vendredi, c’est Anne Depetrini qui sera sur scène avec son spectacle “A coté”. C’est un peu son histoire qu’elle raconte. C’est elle d’une femme qui aurait voulu êtreà la bonne place mais qui était toujours à côté. Elle était toujours trop quelque chose : Trop grande, trop timide, trop spontannée… Finalement, elle se rend compte qu’être à côté, c’est pas si mal.

📅 : Vendredi 02 octobre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

- Samedi, la pièce de théatre Un dîner d’adieu est a voir. Une pièce écrite par les auteurs de la comédie phénomène « Le prénom ». Pierre et Clotilde décident d’organiser des dîners d’adieu, où le principe est de se séparer d’amis trop encombrants…sans qu’ils s’en rendent compte. Sauf que ce ne sera pas si simple que ça !

📅 : Samedi 03 octobre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Les journées d‘Octobre et Folie Flore sont de retour à Mulhouse :

Dès aujourd’hui et jusqu’au 11 octobre, direction le Parc Expo de Mulhouse, pour cette nouvelle édition des Journées d’Octobre et Folie Flore. Environ 320 exposants sont attendus autour de thématiques comme la maison, le jardin, l’artisanat, la gastronomie.. . L’an dernier, l’événement avait attiré environ 202 000 visiteurs.

Et au cœur du rendez-vous : Folie’Flore, qui fête sa 26e édition. Sur 13 000 m², les visiteurs découvrent des jardins éphémères mis en scène avec fleurs, végétaux, eau et lumière. Cette année, la thématique est « Histoires fantastiques », avec un parcours de près de 600 mètres.

Un événement qui transforme chaque année le Parc Expo en véritable jardin spectacle avec pleins de bons plans autour !

📅 : Du 01er au 11 octobre - Jeudi 1er octobre : 15h à 23h / Du vendredi 2 au samedi 10 octobre : 10h à 23h / Dimanche 11 octobre : 10h à 19h

Folie’Flore ferme à 23h en semaine et 23h30 les vendredis et samedis

📍 : Parc Expo de Mulhouse

La Bringue Wittenheim fête son anniversaire :

1 an d’existence déjà pour la Bringue Wittenheim, l'endroit de la fête dans le Haut-Rhin avec pleins de bon plan restauration. Pour fêter ce premier anniversaire, il y a du lourd de prévu. Déjà ce soir showcase annoncé de Colonel Reyel suivi d’une soirée dansante.

Demain présence de Sound of Legend avec Warm up de Ian Kaçara. 2 soirées qui s’annoncent mémorables

📅 : Jeudi 01er & vendredi 02 octobre

📍 : Bringue Wittenheim

Entrée gratuite