C’est le retour aujourd’hui des Eurockéennes de Belfort :

C’est l’un des plus grands festivals de musique de France : les Eurockéennes de Belfort sont de retour à partir d’aujourd’hui ! Chaque année, le festival accueille plusieurs dizaines de milliers de spectateurs venus de toute la France et d’Europe. Mais surtout les Eurocks accueillent une cinquantaine d’artistes sur 4 scènes.

Pour aujourd’hui, place au groupe californien The Offspring ( complet). Demain Vald ou encore Orelsan. Samedi vous retrouverez Mosimann, The Lumineers. Et puis dimanche Aya Nakamura, Feu chatterton ou bien Ben Harper etc…Environ 120 000 à 130 000 festivaliers attendus

📅 : du 2 au 5 juillet

📍 : Presqu’île du Malsaucy, près de Belfort

Les Jeudis du parc reviennent aujourd’hui à Mulhouse :

Les jeudis du parc de Mulhouse auront lieu chaque jeudi soir au parc Salvator. Chaque semaine, ce sera l’occas de se retrouver et de profiter d’un beau programme.

De 18h à 21h : animations, jeux, ambiance musicale et restauration

À partir de 19h30 : concerts ou spectacles

Pour finir : projection d'un film en plein air

📅 : Chaque jeudi à partir de 18h

📍 : Parc Salvator Mulhouse

L’événement est gratuit.

Attention : Le jeudi 9 juillet rendez-vous sur la Promenade des 4 saisons pour un jeudi du parc délocalisé en raison de Scènes de rues.

Afterwork à Colmar ce soir :

RDV au Mannala Pils ce soir! L'incontournable bar du centre ville de Colmar vous attend pour venir profiter des tarifs réduits, d’amuse bouches, des tartes flambées et d’un concert Live by Nico ! Il y a toujours une belle ambiance au Mannala Pils. Emeline, Fabrizio et toute l’équipe vous attendent nombreux ce soir !

📅 : Jeudi 02 juillet à partir de 19h

📍 : Mannala Pils de Colmar