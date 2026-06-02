Vous pouvez tester le Train Gourmand du Vignoble

Tous les mardis et jeudis, partez à la découverte du Pays d’Eguisheim et de Rouffach à bord d’un petit train touristique pas comme les autres. Au programme : une balade commentée à travers les vignobles, des dégustations apéritives avec un vigneron local, visites guidées et pause déjeuner avec des menus élaborés par les restaurateurs et producteurs partenaires. Une manière originale de découvrir ou re découvrir la région.

Il y a quatre circuits thématiques :

Rouffach et Schauenberg : deux parcours riches en patrimoine architectural et historique.

Osenbach : une immersion dans la mémoire agricole du territoire.

Strangenberg : le grand retour d’un circuit mettant en valeur la biodiversité exceptionnelle des collines sèches.

📅 : Tous les Mardis et Jeudis jusqu'au 1er Octobre 2026 de 9h à 15h

📍 : Secteur Eguisheim

La réservation est obligatoire auprès de l'Office de Tourisme Eguisheim Rouffach





Un parcours Ecomuséal au Parc de Wesserling :

Ce parcours est une expérience vraiment unique. Vous explorerez le château des manufacturiers, le jardin (classé “jardin remarquable”), la grande chaufferie etx.. tous les endroits clés du parc de Wesserling avec en prime sept étapes théâtralisées captivantes. En gros, ce sont les 250 ans d’histoire de cette ancienne manufacture qui vous sont racontés. Le parcours Ecomuseal fait 1 km. Il est accessible à tous.

📅 : Jours et horaires d'ouverture du parc

📍 : Parc de Wesserling

Un “Logo challenge” en cours à Mulhouse :

A l’occasion du 65eme anniversaire du lieu, le centre socio-culturel Bel Air de Mulhouse va changer de logo et donc il cherche ce nouveau logo. C’est dans ce cadre que lCSC Bel Air lance le “Logo Challenge”. Le but ? Vous associer pleinement à la création du nouveau logo et insuffler un nouvel élan. Un défi artistique ouvert à tous les habitants des quartiers Haut-Poirier et Dornach, et plus largement à l’ensemble des Mulhousiens.

Venez déposer votre logo avant le 31 juillet :

Dans l’urne à l’accueil du centre

En message privé sur nos réseaux sociaux

Ou sur le site internet : https://centrebelair.fr/logo-challenge/

N’oubliez pas de mentionner votre nom et prénom. Le gagnant sera dévoilé lors de notre fête de quartier, le 26 septembre

La gargote est de retour à Mulhouse :

La Gargote, guinguette d’été, revient dès ce soir ! C’est parti pour 4 mois de bons moments, de nouveautés et de cette ambiance très particulière ! Pour cette édition 2026, les organisateurs ne changent rien : rdv toujours au même endroit, sur le site DMC derrière Motoco, toujours la même équipe, toujours la même envie de rester la plus cool guinguette de Mulhouse. Vous y trouverez : de bons produits notamment des tartes flambées de qualité.

📅 : A partir de ce 02 juin - du mardi au dimanche de 17h à minuit.

📍 : Gargote derrière Motoco Mulhouse