C’est parti pour une nouvelle saison Hallowinter à Europa Park :

Europa-Park propose à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 novembre sa saison HALLOWinter. Le concept ? Mélanger les citrouilles et les décorations d’Halloween avec les sapins enneigés et les premières ambiances de Noël. Les visiteurs peuvent profiter de plus de 100 attractions et spectacles, avec des sensations fortes pour les amateurs de grands huit et des animations pour toute la famille.

Une période idéale pour profiter de deux ambiances en une seule visite ! Le parc est ouvert tous les jours de 11 heures à 19 heures minimum.

📅 : Du 02 au 27 novembre

📍 : Europa Park Rust

Ciné débat cet après midi à Altkirch :

Un ciné-débat organisé dans le cadre du festival ALIMENTERRE. Le but est de parler ensemble d’un sujet qui nous concerne tous : l’eau !

Au programme, le documentaire Au fil de l’eau, de l’insouciance à la désobéissance, qui nous emmène du Pas-de-Calais à Sainte-Soline pour comprendre pourquoi les sécheresses et les inondations se multiplient. Un film pour mieux comprendre les enjeux et découvrir qu’il existe des solutions pour préserver cette ressource essentielle.

La projection du documentaire sera suivie d'un débat et d'une dégustation de produits locaux.

📅 : Lundi 02 novembre à partir de 14h

📍 : Halle aux Blés d’Altkirch

Nouvelles collectes mobiles de don du sang :

Donner son sang est un geste simple, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui peut tout changer pour une personne qui en a besoin. Alors, si vous en avez la possibilité et l’envie, n’hésitez pas. D’autant qu’on vous rappelle qu’un seul don peut sauver 3 vies et qu’un don ne prend qu’une heure de votre temps !

Pour être donneurs, il faut être majeurs et en bonne santé. Venez aussi avec une pièce d’identité, c’est obligatoire !

Lundi

Wittelsheim Salle St Michel de 15h30 à 19h30

Ribeauvillé salle du théâtre de 16h à 19h30

Dannemarie : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Mardi

Pfaffenheim : Salle Multifonction de 16h30 à 19h30

Riquewihr : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de 16h30 à 19h30

Mercredi

Rouffach : Ancien hôtel de Ville de 16h à 19h30

Illfurth : Maison de Oeuvres de 15h30 à 19h30

Saint Amarin : Complexe culturel Le Cap de 16h à 19h30

Jeudi :

Leimbach : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Stetten ; salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Brinckheim : salle communale de 16h30 à 19h30

Buethwiller : Foyer communal de 16h30 à 19h30

Vendredi

Spechbach le bas salle polyvalente de 15h30 à 19h30

Chalampé : salle “Les Galets” de 16h30 à 19h30

Les mines de Sainte-Marie-aux-Mines prolongent leur programme des vacances :

Vous pourrez encore aujourd’hui et demain profiter des “vacances de la Toussaint dans l’enchantement des mines”. C’est le nom de cet événement spécial prévu pour vous ouvrir les portes de deux sites exceptionnels : la mine Gabe-Gottes, ou la mine Saint-Louis Eisenthür, avec ses galeries d’argent restées presque intactes depuis 1570. Les visites ont lieu à 14 heures, sur réservation, à partir de deux personnes.

Mais de manière générale les mines de Sainte Marie aux mines sont à découvrir toute l’année. Une découverte dans des galeries parfois étroites sombres et fraîches mais une visite surtout passionnante avec des spécialistes des lieux. Un casque avec lampe frontal est fourni, ênsez à vous habiller chaudement !

Renseignez vous sur ce smines via le site asepam.org !

📅 : Jusqu'au 03novembre dès 14h. Puis uniquement les mercredis, samedis et dimanches à 14h

📍 : L'Aventure des Mines, à Sainte-Marie-aux-Mines