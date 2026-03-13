Festival steampunk à la cité du train de Mulhouse :

Place ce week end à la troisième édition du festival Steampunk à la Cité du Train (Mulhouse). Un événement original avec au programme : costumes d'époque, élégance victorienne, monocles et machines à vapeur ! C’est vraiment une immersion dans une autre époque, celle de Jules Verne en l’occurence !

Sur place, vous pourrez évidement admirer la collection ferroviaire du musée mais il y a aura aussi un cabinet de curiosité, un concours de costume, des démonstration de combat de canne etc etc…

Un programme varié, décalé surtout.

📅 : Samedi 14 et dimanche 15 mars de 10 à 17h

📍 : Cité du train de Mulhouse.

On profite à nouveau du parc Locagonfle mais à Blodelsheim :

Le "Parc LOCAGONFLE" est de retour ce week end. Direction la salle polyvalente de Blodelsheim pour profiter d’une quinzaine de structures gonflables. Un bon moment à vivre en famille. Sur place l’association des parents d’élèves vous proposera une restauration ainsi qu'une buvette tout au long du weekend, Crêpes salées et sucrés/gâteaux maison/Hot dog/Bretzel fraîche/frites etc...

📅 : Samedi 14 et dimanche 15 mars de 10 à 18h

📍 : Salle polyvalente de Blodelsheim

- Tarif pour 1 jour/enfant : 8€ (accompagnant gratuit)

Accessible aux enfants à partir de 1 an jusqu’à 1,60m

- 1 salle réservée pour petits de 1 à 5 ans

- 1 salle tout âges jusqu’à 1,60m

Salon Extérieurs et jardin à Mulhouse :

Avec le printemps qui arrive, il est temps de passer à ses extérieurs : jardin, terrasse , balcon ! Peu importe … Des paysagistes seront présents pour vous donner un tas d’idées, il y aura des jardiniers pour vous donner des conseils mais aussi des horticulteurs, piscinistes, et des artistes présents avec leurs œuvres de décoration.

Et puis il y aura cette année encore un focus sur la culture biologique, les circuits courts et le bien être de la planète.

📅 : Vendredi 13 et samedi 14 mars de 10h00 à 19h00. Dimanche 15 mars de 10h00 à 18h00. Clôture des accès 1/2 heure avant la fermeture

📍 : Parc Expo de Mulhouse

Le retour de la soirée “Oh les filles” au Florival de Guebwiller :

Une soirée réservée aux filles , une soirée entre copines, pour déconnecter, rire et profiter .

AU PROGRAMME :

- Cocktail & apéro gourmand ( sur réservation uniquement)

- Blind test & surprises à gagner

- Ambiance conviviale & good vibes garanties

Et la projection en prime du film “Hurlevent” avec Margot Robbie, une romance légendaire qui défie le temps et la raison.

La soirée Oh les filles c’est ce soir avec Florfm à vivre

📅 : Vendredi 13 mars à partir de 19h30

📍 : Florival de Guebwiller

Plus d'infos sur https://www.cinema-florival.com/la-soiree-oh-les-filles-fait-son-grand-retour--(e1081).html