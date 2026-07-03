La Humpafascht peut enfin débuter à Berrwiller :

Place à l'événement parfait pour les amateurs de bières, d’ambiance conviviale et de traditions alsaciennes : Le célèbre "Humpafascht" de Berrwiller. L'événement qui a dû être reporté le week end dernier en raison de la chaleur revient pour sa 48ème édition. La Humpafascht ce sont 2 gros week end de fête ! Pour ce soir, soirée avec DR Boost. Ouverture des portes à 20h. Demain, soirée années 90-2000 et dimanche place à la marche gourmande.

Quant au programme du week-end dernier , il a été reporté au week-end suivant les 10, 11 et 12 juillet avec la Mallorca Party our encore la soirée Tsunami !

📅 : Les 03, 04 & 05 juillet et les 10, 11 & 12 juillet

📍 : Berrwiller

Encore un bon plan pour faire la fête en Alsace : le Nwarland Festival.

Place à la 2eme édition demain samedi. Au programme, DJ Sets, Comedy Club, Food Trucks, diffusion des matchs de la Coupe du Monde, animations. Il y a vraiment la volonté de créer des moments festifs, de partage dans le secteur de Colmar.

📅 : Samedi 04 juillet à partir de 16h

📍 : Collis Martis à Colmar

Billetterie en ligne sur www.helloasso.com

RDV demain à Guebwiller pour la Grande Braderie :

Ce samedi à partir de 7h , les rues de Guebwiller s’animeront avec la traditionnelle Braderie. De nombreux commerçants vont s’installer avec leur articles : Vêtements, bijoux, chaussures, confiseries... Il y aura de tout à prix abordables :

RDV à Guebwiller De l'église Notre-Dame à l'église Saint-Léger, en passant par la rue de la République. La rue de la République sera piétonne pour l’occasion.

📅 : Samedi 04 juillet de 7h à 19h

📍 : Guebwiller