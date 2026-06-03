Le Florfm Live est de retour ce soir :

C’est l’événement du jour : Le Florfm Live 2026 ! Le concert aura lieu ce soir et c’est une soirée exceptionnelle qui s’annonce. Vous serez des milliers dans la salles et sur scène face à vous 12 artistes : Amel Bent, Amir, Franglish, Hatik, Marguerite, Carbonne, Léman, Dr Yaro, Daysy, Bianca Costa, Elliott et Manon Lisa.

Aucune place à la vente vous les gagnez auprès de nos partenaires ou par sms, c’est le plus simple. Vous envoyez le code FLORFMLIVE au 7 10 71.

📅 : Mercredi 03 juin - ouverture de sportes 18h30. Concert à 20h

📍 : Parc Expo à Mulhouse

Vide-Resto solidaire à Masevaux :

À l’occasion de ses trois ans, l’Hostellerie Alsacienne de Masevaux organise un événement aussi festif qu’engagé : un “Vide Resto”. Le restaurant proposera à la vente une grande variété d’articles issus de son activité : vaisselle, verres, ustensiles de cuisine, plats, éléments de décoration… Le tout à prix attractifs pour donner une seconde vie à du matériel de qualité. Les bénéfices seront reversés à “La Terre de Noé”, Espace de Vie Sociale (EVS) situé à Masevaux, qui œuvre au quotidien pour renforcer le lien social et soutenir les initiatives locales. C’est ouvert à tous.

📅 : Mercredi 03 et jeudi 04 juin de 10 à 18h

📍 : Hostellerie Alsacienne de Masevaux







Le Carrousel Jules Verne a repris sa place à Huningue :

Ce Carrousel Jules Verne est à nouveau installé sur la Place Abbatucci à Huningue et sera accessible pendant la saison estivale. C'est un manège de style rétro inspiré de l'univers de l’écrivain Jules Verne avec des montures originales (sous-marin, animaux fantastiques, véhicules d'époque, etc.), qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Ce carrousel est devenu un véritable élément d'animation du centre-ville. La Ville de Huningue le présente comme une attraction destinée à créer un lieu de rencontre convivial pour les familles.

📅 : Tous les jours jusqu'au 30 septembre de 10 à 19h

📍 : Place Abbatuci à Huningue