Le festival Augenblick revient dès aujourd’hui :

Jusqu’au 20 novembre dans les cinémas du Grand Est, c’est le film germanophone qui sera mis à l’honneur grâce à ce 22eme festival Augenblick. Une quarantaine de films venus d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse seront présentés. Il y aura des nouveautés, des courts-métrages mais aussi des rencontres avec des équipes de films. L’occasion de découvrir des histoires et des cultures parfois méconnues, avec des films en version originale sous-titrée en français. Le festival se déroule dans plus de 40 cinémas de la région.

Dans le Haut Rhin, participent à ce festival AUgenblick :

Le CGR de Colmar

Les cinémas Bel Air et Palace de Mulhouse

Le Florival de Guebwiller

La Coupole de St Louis

La Passerelle de Rixheim.

Le Palace Lumière à Altkirch

Le cinéma Gérard Philippe de Wittenheim

Le Ciné Croisière et le Relais culturel de Cernay et Thann

Le cinéma Saint-Grégoire de Munster

Le cinéma Rex de Ribeauvillé

📅 : Du 03 au 20 novembre

📍 : Cinémas participants dans le Grand Est







Le spectacle “Nageuse de l’extrême” à découvrir à Colmar :

C’est un spectacle avec une mise en scène de dingue : Sur scène, une salle d’attente d’hôpital se métamorphose en piscine ou en océan. Grâce à une mise en scène immersive qui joue sur les décros et les ambiances. Le public est, comme ça, invité à découvrir et une ambiance sonore sous-marine, le public plonge dans l’histoire de deux femmes ou plutôt le combat de 2 femmes. L’une sportive de l’extrême, et l’autre confrontée au cancer. Cette création mêle émotion, humour et force de vie.

C’est plein d’espoir, c’est visiblement très impressionnant !

📅 : Mardi 03 novembre 19h ou mercredi 04 novembre 20h

📍 : Comédie de Colmar







Répétition générale demain avant Momix !

Vous connaissez sans doute Momix. C’est un festival international de spectacles jeune public, organisé à Kingersheim. Il aura lieu fin janvier 2027 à Kingersheim mais déjà il se prépare. Et demain vous pourrez assister à une répétition générale du spectacle N’être au monde. Une pièce sur et pour les ados .

À travers le théâtre, la danse, la musique et des images en direct, on suit Sacha, un adolescent qui cherche sa place et apprend à s’affirmer. Un spectacle plein d’énergie, qui parle aux jeunes dès 12 ans !

Cette répétition publique, c’est aussi l’occasion de découvrir les coulisses du spectacle et de voir comment une création prend forme.

📅 : Mercredi 04 novembre de de 14h30 à 15h30

📍 : Espace Tival à Kingersheim

C’est gratuit !