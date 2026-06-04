Robin Gomez à découvrir à l'Entrepôt de Mulhouse :

Véritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes et décalées. C’est en 2024, qu’il passe du virtuel au réel et débarque sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux. Son spectacle s’appelle : “Viens on se rentre dedans mais fort !” et c’est un concentré d’humour 1000 fois plus fort que sur vos écrans.

📅 : Vendredi 05 juin 20h30 ( jeudi 04 juin annulé)

📍 : Entrepôt de Mulhouse







Rock After Work au Noumatrouff :

Le principe du Rock After Work est de permettre au public de venir découvrir un groupe en live, dans une ambiance conviviale à l'heure de l'apéro. Le bar ouvre à 18h30, le concert démarre à 19h30, et l'entrée est totalement gratuite. Pour ce soir c’est le quatuor marseillais, le groupe de rock La Flemme qui se produira sur scène !

📅 : Jeudi 04 juin - 18h30 ouverture du bar / 19h30 début du concert

📍 : Noumatrouff Mulhouse

Le mentaliste Charlie Haid à voir à Colmar ce soir :

Après une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid vient présenter son spectacle “Intensément Mentaliste réalisé avec Fabien Olicard. Et dans ce show, il amène son mentalisme toujours plus loin. À la fois drôle, intense et impressionnant, le but du spectacle est simple : vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir. Une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée. Pour info : le mentaliste qui cumule plus de 2 millions d’abonnés sur TikTok, 450 000 sur Youtube & 200 000 sur Instagram.

📅 : Jeudi 04 juin - 20h

📍 : Parc Expo Colmar