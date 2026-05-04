Crédit : CONNECTEE A L'ALSACE

La fête foraine est en place à Kembs :

Depuis ce weekend, le parking du Stade Rhénan se transforme en fête foraine. Petits et grands sont invités à profiter des attractions et tous les incontournables sont là :

Attractions à sensations !

Trampoline.

Manèges enfantins

Jeux de chance

Stands de gourmandises

Alors que vous soyez en quête de sensations fortes, de moments en famille ou simplement de profiter l’ambiance festive, la fête foraine de Kembs est l’endroit idéal.

📅 : Jusqu'au 17 mai 2026

📍 : Parking du stade Rhénan à Kembs

Collectes mobiles de don du sang :

Donner son sang, c’est un geste simple qui peut sauver des vies. En une heure seulement, vous pouvez aider des patients qui en ont besoin pour des opérations, des maladies ou des urgences. Vous pouvez sauver des vies. Alors si vous le pouvez, donnez votre sang : c’est rapide, utile et essentiel.

Conditions : être majeur, en bonne santé et venir muni d’une pièce d’identité !

Lundi

Issenheim : salle des fêtes de 16h à 19h30

Staffelfelden : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Magstatt le Bas : salle communale de 16h30 à 19h30

Mardi :

Houssen: mairie de 16h30 à 19h30

Hunawihr : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Sausheim : salle de gymnastique de 15h30 à 19h30

Beblenheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Ammerschwihr : Ecole primaire de 16h30 à 19h30

Jeudi :

Brinckheim salle communale de 16h30 à 19h30

Wegscheid : Maison du pays de 16h30 à 19h30

Altkirch : Lycée Henner collecte réservée de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h

C’est le retour du challenge vélo à la M2A :

Le Challenge Vélo m2A revient pour une 6e édition sur le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération. Cet événement cyclosportif commence aujourd’hui et aura lieu jusqu’au 5 juin. L’idée est de faire un maximum de vélo pendant cette période, chacun à son rythme.

Ce type d’événement sert plusieurs buts :

Encourager la pratique du vélo (sport et mobilité)

Valoriser le territoire local

Créer une ambiance conviviale, pas seulement compétitive

Motiver les habitants à bouger sur une longue période

Il faut s’inscrire auprès de m2A ensuite suivre simplement le challenge pendant la période

📅 : Du 04 mai eu 05 juin 2026

📍 : M2A