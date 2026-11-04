C’est jour de marché à Issenheim :

Issenheim accueille son nouveau marché hebdomadaire ! Retrouvez producteurs, commerçants et artisans ce soir de 17h à 20h. Il y aura toute une sélection de produits locaux et de proximité : fruits et légumes, fromages, charcuteries, miel, confitures, etc.. ainsi que des créations artisanales et objets divers.

Un rendez-vous convivial pour faire ses courses, rencontrer les exposants et soutenir les acteurs locaux.

📅 : Mercredi 04 novembre de 17h à 20h

📍 : Issenheim









Caroline Estremo à découvrir demain :

L’humoriste Caroline Estremo présente son spectacle « Enfin, normalement »demain au Théâtre municipal de Colmar. Dans ce stand up d’une heure trente, elle raconte avec humour et sincérité une histoire d’amour hors du commun. L’histoire d'une femme qui tombe amoureuse de l'impossible, de l'interdit . Une confession intime, drôle et décalée, qui mêle les émotions et les situations inattendues. Attention, le spectacle est déconseillé aux moins de 14 ans.

📅 : Jeudi 05 novembre 20h30

📍 : Théatre municipal de Colmar

On peut encore se mettre dans l’ambiance Halloween avec un jeu de piste :

Pour Halloween, place aux frissons avec une aventure immersive à vivre grâce à son smartphone ! En entrant un simple code, vous serez plongé dans des lieux inquiétants, comme un ancien asile, un cimetière ou un manoir hanté. Au fil du jeu, il faudra résoudre des énigmes, décrypter des indices et faire des choix qui influenceront la suite de l’histoire. L’objectif : survivre à cette aventure et récupérer un objet à remettre à de célèbres personnages d’Halloween.

Deux versions sont proposées : une version en intérieur, pour jouer bien au chaud, et une version en extérieur, dans un parc, une forêt ou en centre-ville. De quoi vivre Halloween autrement, entre mystère et sensations fortes !

Ce jeu de piste se déroule dans Colmar. Inscription via le site www.insolitprod.com