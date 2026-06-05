Le Chalouz Festival commence aujourd’hui à Hirsingue :

Le Chalouz Festival c’est un week-end de musique, de découvertes et de bonne humeur. Né de la passion de jeunes Alsaciens, ce festival à taille humaine réunit artistes émergents, concerts live et DJ sets. Présence aussi d’un coin "chill" pour ceux qui ont besoin de reprendre leur souffle. Il y a aussi des installations artistiques qui ne servent à rien d'autre qu'à être admirées. Sans parler des food trucks et du camping proposés sur place.

Le Chalouz Fest' c’est l'un des rendez-vous incontournables du Sundgau.

📅 : De vendredi 05 juin au dimanche 07 juin

📍 : Parc Nature de Hirsingue.

Place au tournoi “Alsace women’s cup” ce week end :

C’est un tournoi U17 de foot féminin. RDV au stade de football de Holtzwihr pour voir durant 2 jours certaines des meilleures équipes européennes de la catégorie. Au total, 16 équipes issues de 6 pays participeront à cette grande fête du foot féminin. Des clubs prestigieux seront présents, parmi lesquels l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, le Paris FC, le Racing Club de Strasbourg Alsace ou encore le FC Metz côté français. La compétition accueillera également des formations venues de Suisse, d’Italie, d’Espagne, du Portugal et du Monténégro.

L’entrée sera entièrement gratuite durant tout le week-end, avec une petite restauration proposée sur place.

📅 : Samedi 06 et dimanche 07 juin

📍 : Stade de foot de Holtzwihr







Nouvelle soirée “Oh les filles” à Guebwiller :

C’est la dernière soirée “Oh les filles” de la saison, avant de se retrouver à la rentrée ! L’occasion de profiter d’une soirée 100% filles entre copines avec une belle comédie, un cocktail et des douceurs sucrées :

- Projection du film “Anna et les enfants” : Anna est atteinte d’une phobie rare : la phobie des enfants ! Quand elle retombe amoureuse de l’ex de sa vie, tout va pour le mieux… jusqu’au jour où elle découvre qu’il a deux enfants, mais surtout qu’elle va devoir rester seule avec eux !

- Animations & surprises

- Ambiance conviviale & good vibes garanties

📅 : Vendredi 05 juin 19h30

📍 : Cinéma le Florival de Guebwiller

Evement avec Florfm







Info plus : La comédie Musicale le Roi Soleil est à voir ce week end au Zénith de Strasbourg.

Ce soir 20h, demain 15h à puis 20h30 et dimanche 15h