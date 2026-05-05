Vous pouvez tenter le jeu “la valise du colporteur” :

Un jeu à tenter dans le parc de la Maison du Fromage à Gunsbach. Vous devez trouver les indices que le colporteur aurait pu laisser derrière lui. Chaque énigme décryptée vous permettra de collecter un précieux indice. Les indices permettent d'obtenir les codes des cadenas verrouillant la valise. Votre mission : retrouver l’identité du propriétaire de la valise et découvrir son contenu !

Il y a une récompense à la clé et surtout pendant le jeu vous découvrirez l’histoire du Munster et les traditions marcaires.

📅 : Tous les jours sauf les lundis jusqu’au 06 septembre

📍 : Parc extérieur de La Maison du Fromage de Gunsbach

Attention : Ce jeu de piste n'est pas adapté aux enfants de moins de 7 ans.

“Silence on tourne” à Colmar :

“Silence on tourne” est à voir à Colmar, c’est une pièce de théâtre présentée par l’Atelier théâtre de l’ALEP pour sa 56ᵉ saison. La pièce se déroule dans l’univers du cinéma. On imagine un tournage complètement chaotique avec une productrice malhonnête, un réalisateur très sentimental, des actrices jalouses et des techniciens un peu brusques. Le tournage tourne forcément mal, ce qui crée une comédie pleine de rebondissements.

Les spectateurs sont invités à venir avec un chemiser blanc, pour créer une petite ambiance commune.

📅 : Plusieurs représentations encore en ce long week-end du 08 mai

📍 : Salle St Antoine de Colmar.

Le plus simple est de vous renseigner : www.facebook.com/ateliertheatrealep





Soirée Guinguette avec le Clous demain à Mulhouse :

Une très belle soirée guinguette prévue ce mercredi à partir de 16h sur le campus de l'Illberg. Au programme de la soirée : jeux en extérieur, musique, badminton, tartes flambées, buvette, et cinéma plein air avec projection du film E.T, l’extra-terrestre. Une tarte flambée et une boisson vous seront offertes sur présentation du billet.

📅 : Mercredi 06 mai partir de 16h. Le film sera projeté à partir de 21h

📍 :Devant la FST, au 18 rue des frères lumière à Mulhouse

N'hésitez pas à ramener un plaid, une nappe, un transat ou ce que vous souhaitez :). Attention, votre carte d'étudiant (ou justificatif d'études) sera demandée à l'entrée.