Un Forum de l’emploi à Wittenheim :

Que vous soyez à la recherche d'un emploi, d'une nouvelle opportunité professionnelle ou juste de conseils pour votre avenir , le Forum de l'emploi de Wittenheim est le bon plan à ne pas manquer ce jeudi ! Des recruteurs issus de différents secteurs d'activités seront présents. Il y aura aussi des ateliers et conférences pour accompagner les participants dans leurs démarches de recherche d'emploi.

📅 : Jeudi 05 novembre de 9h à 13h

📍 : Complexe Léo Lagrange de Wittenheim

Plus de renseignements sur forumemploi.fr.

Spectacle d’humour à nouveau à l’Entrepôt de Mulhouse :

C’est Nash que vous pourrez découvrir sur scène. Nash est une humoriste française qui s’est fait connaître grâce aux réseaux sociaux et à ses vidéos humoristiques. Sur scène, elle propose un humour moderne et décalé, inspiré des situations du quotidien et des relations humaines.

Elle sera sur la scène de l’Entrepôt pour livrer son parcours. Elle parlera de ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses. Mais plus qu’un simple spectacle, c’est aussi un véritable moment de partage. Nash échange bcp avec son public. Nash sera là demain et samedi, c’est complet mais il y a parfois des places remises en ventes via les réseaux officiels de l’Entrepôt de Mulhouse

📅 : Vendredi 06 et samedi 07 novembre 20h30

📍 : l'Entrepôt de Mulhouse

Afterwork à Colmar