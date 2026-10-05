Concours de Fleischnacka aux Journées d’octobre de Mulhouse :

C’est une nouveauté à découvrir aujourd’hui aux Journées d’Octobre de Mulhouse : un grand concours de Fleischschnakas ! Pour la première fois, la corporation des bouchers organise cette compétition autour de cette spécialité emblématique de notre région. Le concours se déroulera au Village Gourmand. L’occasion de mettre à l’honneur le savoir-faire des professionnels et surtout de voir qui réalisera les meilleurs Fleischschnackas.

RDv aujourd’hui à l’occasion des journées d’Octobre, dans le Village gourmand au Parc Expo de Mulhouse

📅 : Lundi 05 cotobre - Remise des prix à 17h

📍 : Parc expo de Mulhouse

C’est la nuit du droit ce soir à Colmar :

La Nuit du Droit aura lieu au tribunal judiciaire de Colmar ce soir. La soirée commencera à 17h avec un forum des métiers, où les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer divers professionnels du secteur judiciaire (notaires, généalogistes, police…). Puis à 19h15 place à un concours d’éloquence sur le thème « Lady Liberty ». Puis à 21h, moment de convivialité tous ensemble

L’évènement est accessible sur inscription par mail à : cdad-haut-rhin@justice.fr

📅 : Lundi 05 octobre à partir de 17h

📍 : Tribunal judicaire de Colmar

Collectes mobiles de don du sang

Les équipes de l’EFS seront encore largement mobilisées cette semaine pour vous permettre si vous le souhaitez et si vous le pouvez, de venir donner votre sang. Chaque don peut aider à sauver des vies, alors si vous êtes en bonne santé et si vous êtes âgés entre 18 et 70 ans, pensez-y !

Ça prend une heure max ! Venez avec un epièce d'identité

Lundi :

St Louis Foyer de St Louis de 15h30 à 19h30

Luemschwiller salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mardi

Steinbrunn le Haut MJC Manoir de 16h30 à 19h30

Kingersheim le Hangar de 15h30 à 19h30

Mercredi

Muespach le Haut : salle communale de 16h à 19h30

Rustenhart : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Beblenheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Jeudi

Soultz La Halle aux blés de 16h à 19h30

Hausgauen : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Soppe le Haut Foyer rural de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Guebwiller salle municipale SG de 15h30 à 19h30