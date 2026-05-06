Une pièce “Interdit d’aimer” à voir à Riedisheim!

C’est une réécriture contemporaine du texte de Shakespeare. Une réécriture accessible et drôle qui fait réfléchir sur la liberté d'aimer. Dans cette pièce, une femme est condamnée à mort parce qu’elle est accusée d’aimer d'aimer une autre femme. Ce qui est désormais interdit. Sa soeur va tout mettre en oeuvre pour lui sauver la vie.

📅 : Jusqu'au 17 mai

📍 :Grange de Riedisheim

Réservation et infos sur www.theatre-mosaique.fr/

Sortie E-bike dans le vignoble :

L’idée de cette sortie est de profiter du paysage sans se soucier du parcours tout simplement parce que c’est en vélo électrique que vous ferez cette balade. Au départ de l'Office de Tourisme de Thann, découvrez le vignoble du Rangen accompagné d’un moniteur. En petit groupe, l'assistance électrique vous permet de grimper facilement et d'admirer des panoramas spectaculaires entre vignes et nature préservée.

📅 : Plusieurs balades prévues les mercredis jusqu’au 05 août prochain.

📍 : Office de Tourisme de Thann

Casques prêtés - Tenue de sport et bouteille d'eau sont à apporter

Accessible aux enfants à partir de 1m35

Durée de la balade : 2h30

L’Athila fait son cinéma à Village Neuf :

La compagnie Athila de Saint-Louis fête ses 20 ans cette saison ! 20 ans d’improvisation théâtrale ! Pour fêter ce bel anniversaire, les comédiens-improvisateurs vous donnent RDV ce soir pour un événement original. Ils se retrouvent au pied de l’écran géant et se mettent à faire des doublages improvisés, proposer des fins alternatives, des suites improbables de films cultes... tout est possible !

Imaginez si Rocky avait fait du patin à glace, si E.T avait eu un Iphone ou si Quentin Tarantino avait fait des films à l’eau de rose...

📅 : Mercredi 06 mai à partir de 20h30

📍 : Riverhin de Village Neuf