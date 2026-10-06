Festival de la marionnette :

Dès aujourd’hui et jusqu’au 11 octobre, la Salle de spectacles Europe de Colmar accueille le Temps Fort Marionnettes. C’est un festival organisé par l'association Lézard. Au programme : des spectacles tous publics autour de la marionnette et de l'objet animé, dans un esprit familial et festif. Un rendez-vous tout public rassemble familles, curieux et amateurs de spectacle vivant. Ce n'est pas un festival destiné aux enfants. Il y a vraiment un grand choix et une belle diversité dans la programmation.

L'entrée est proposée à un tarif unique de 5 € par personne.

📅 : Jusqu’au 11 octobre

📍 : salle Europe de Colmar

C’est la fête de la Science à Ensisheim :

La Fête de la Science est une manifestation populaire qui célèbre les sciences, les techniques et les innovations.

RDV ce mardi au Palais de la Régence d’Ensisheim pour découvrir une expo photo du ciel étoilé. Demain vous pourrez entrer dans un planétarium mobile mis à disposition par la Nef des Sciences,(9h30, 11h, 13h30, 14h45 et 16h (inscription obligatoire)).

Et puis ensuite jusqu’au 27 octobre, il y aura des ateliers scientifiques à découvrir pour en savoir plus sur les grandes découvertes scientifiques de l’histoire. (Atelier pour les 8/10 ans)

📅 : Jusqu'au 27 octobre

📍 : Palais de la Régence d’Ensisheim.

Ciné débat ce soir à la Coupole de St Louis :

C’est une soirée qui s’annonce très utile : un ciné débat sur le thème de la santé mentale ! projection d’abord ce soir du film de Quentin Perez : "Soyons fous". L’histoire d’une équipe de personnes fragilisées par des troubles psychiques qui décide de créer un film d'aventure. Au-delà des difficultés, la bienveillance et l'énergie collective donnent l'espoir de déplacer des montagnes.

Le film sera suivi d’échanges animés par l’Association d’Entraide Mutuelle Les 3 Lys. Cette soirée a pour objectif de sensibiliser le grand public, de favoriser les échanges et de contribuer à la déstigmatisation des troubles psychiques.

📅 : Mardi 06 octobre à partir de 18h

📍: Coupole de St Louis