AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 07 AVRIL
Le retour de “Colmar Fête le printemps” !
La ville de Colmar propose à nouveau son évènement majeur du printemps “Colmar fête le printemps!” Un très bel événement qui propose plusieurs choses : un marché de Pâques avec ses 70 exposants de la région. Des artisans, des producteurs qui proposent tout un tas de produits et de créations. Mais il y a aussi une mini ferme pour les enfants, des animations, la déco printanière.. Tout pour passer un agréable moment dans les rues colmariennes.
📅 : Ouverture jusqu’au 26 avril 2026.
📍 : En plein coeur de Colmar
C’est parti pour une nouvelle saison à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim :
L’Écomusée est organisé comme un village alsacien du début du 20ᵉ siècle.C’est un musée à ciel ouvert qui montre la vie de nos arrières grands parents. Et le parc ouvre à nouveau ses portes pour une nouvelle saison. Avec une dizaine d’animations par jour : tour de tracteur ou de barque, des ateliers cuisines, des jeux d’antan !
📅 : Réouverture depuis le 03 avril
📍 : Ecomusée Alsace Ungersheim
En cours de saison, il y aura plusieurs temps forts. Le prochain ce sera la fête de printemps prévu le long week end du 01er mai.
Plus d’info sur www.ecomusee.alsace !
N’oubliez pas les collectes mobiles de dons du sang :
Toutes les équipes de l’EFS lancent cette semaine encore un appel aux dons afin de poursuivre ses actions et venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque don compte et peut faire la différence ! Pour être donneur, il faut être majeur et en bonne santé. venir avec une pièce d’identité ! Comptez une heure , collation offerte incluse !
Mardi :
Metzeral : salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Mulhouse : Lycée Lavoisier (collecte réservée) 13h à 17h
Kintzheim : salle des fêtes de 17h à 20h
Mercredi :
Aubure : Ecole Preau de 16h30 à 19h30
Muespach le Haut : salle communale de 16h30 à 19h30
Heimersdorf : salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Jeudi :
Obermorschwiller : Maison communale du stade de foot
Willer sur Thur : salle polyvalente de 16h à 19h30
Fessenheim : salle des fêtes de 16h à 19h30
Vendredi
Sainte Croix en plaine salle Aurore de 16h à 19h30
Muntzenheim : salle Marcel Meyer de 16h30 à 19h30
Brunstatt Didenheim : espace St Georges de 16h30 à 19h30
Ingersheim : route de Turckheim de 11h à 12h et de 13h30 à 16h