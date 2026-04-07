Le retour de “Colmar Fête le printemps” !

La ville de Colmar propose à nouveau son évènement majeur du printemps “Colmar fête le printemps!” Un très bel événement qui propose plusieurs choses : un marché de Pâques avec ses 70 exposants de la région. Des artisans, des producteurs qui proposent tout un tas de produits et de créations. Mais il y a aussi une mini ferme pour les enfants, des animations, la déco printanière.. Tout pour passer un agréable moment dans les rues colmariennes.

📅 : Ouverture jusqu’au 26 avril 2026.

📍 : En plein coeur de Colmar

C’est parti pour une nouvelle saison à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim :

L’Écomusée est organisé comme un village alsacien du début du 20ᵉ siècle.C’est un musée à ciel ouvert qui montre la vie de nos arrières grands parents. Et le parc ouvre à nouveau ses portes pour une nouvelle saison. Avec une dizaine d’animations par jour : tour de tracteur ou de barque, des ateliers cuisines, des jeux d’antan !

📅 : Réouverture depuis le 03 avril

📍 : Ecomusée Alsace Ungersheim

En cours de saison, il y aura plusieurs temps forts. Le prochain ce sera la fête de printemps prévu le long week end du 01er mai.

Plus d’info sur www.ecomusee.alsace !

N’oubliez pas les collectes mobiles de dons du sang :

Toutes les équipes de l’EFS lancent cette semaine encore un appel aux dons afin de poursuivre ses actions et venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque don compte et peut faire la différence ! Pour être donneur, il faut être majeur et en bonne santé. venir avec une pièce d’identité ! Comptez une heure , collation offerte incluse !

Mardi :

Metzeral : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mulhouse : Lycée Lavoisier (collecte réservée) 13h à 17h

Kintzheim : salle des fêtes de 17h à 20h

Mercredi :

Aubure : Ecole Preau de 16h30 à 19h30

Muespach le Haut : salle communale de 16h30 à 19h30

Heimersdorf : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Jeudi :

Obermorschwiller : Maison communale du stade de foot

Willer sur Thur : salle polyvalente de 16h à 19h30

Fessenheim : salle des fêtes de 16h à 19h30

Vendredi

Sainte Croix en plaine salle Aurore de 16h à 19h30

Muntzenheim : salle Marcel Meyer de 16h30 à 19h30

Brunstatt Didenheim : espace St Georges de 16h30 à 19h30

Ingersheim : route de Turckheim de 11h à 12h et de 13h30 à 16h