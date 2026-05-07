Une comédie à voir à partir de ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse :

Cette pièce, cette comédie s’appelle “le mari de ma femme”. Le soir de sa 10ème année de mariage, Victor apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, son arrivée imminente ! Mais surtout il apprend que lui est un tueur d’origine sicilienne, qu’i n’a jamaéis vraiment divorcé de sa femme et qu’il pense que Victor est le colocataire gay … En clair, ce 10eme anniversaire de mariage s’annonce mémorable !

📅 : Jeudi 07, vendredi 08 & samedi 09 mai 20h30

📍 : L'Entrepôt de Mulhouse







C’est le retour de la fête du cochon à Ungersheim :

Depuis plus de 50 ans, la Fête du Cochon à Ungersheim anime la ville tous les mois de mai. Une des dernières grandes fêtes populaires en Alsace qui s’étale sur une dizaine de jours et se déroule sous chapiteau pouvant réunir jusqu’à 1 600 personnes. Au programme : des soirées festives, une marche gourmande, des concours insolites et des spectacles variés.

Et ça commence demain avec une soirée Electro Session, samedi place à une soirée années 80 et dimanche ce sera marche gourmande.

📅 : Du vendredi 08 mai au dimanche17 mai

📍 : Ungersheim

Nouvelle soirée “Oh les filles” à Guebwiller :

C’est aujourd’hui, jeudi veille de jour férié, le retour de la soirée “Oh Les filles”. Les filles vous avez RDV au cinéma le Florival de Guebwiller à partir de 19h30. La soirée vous réserve encore de belles surprises : des stands dédiés au bien-être, un défilé de lingeries, mais aussi cocktails & surprises. Côté ciné : projection du film “Pour Le Plaisir”, la comédie avec François Cluzet et Alexandra Lamy.

📅 : Jeudi 07 mai à partir de 19h30

📍 :Florival de Guebwiller

La soirée “Oh Les filles”, c’est avec FLOR FM.