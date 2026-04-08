Il est possible de profiter de plusieurs parcs dans le Haut-Rhin :

- Le parc du Petit Prince est à nouveau accessible au public. Situé à Ungersheim, le parc thématique dédié à l'univers du Petit Prince propose à nouveau des spectacles, des jeux, des attractions à sensations douces. Il y a quelques nouveautés pour cette saison : un nouvel espace de restauration a été aménagé. L'amplitude d'ouverture a également été élargie puisque le parc sera désormais ouvert jusqu'au 1ᵉʳ novembre.

Deux nouvelles attractions vont ouvrir d'ici cet été et une autre grande attraction est prévue pour la saison 2027.

📅 : chaque jour (ou presque ) de 10 à 17h.

📍 : Parc du Petit Prince à Ungersheim

Calendrier et billetterie dispos sur parcdupetitprince.com

- la Volerie des Aigles est géalement ouverte. Une expérience unique avec des spectacles de rapaces et des animations ludiques. Vous pourrez par exemple découvrir le jeu de piste Clued Oeuf, un conte théâtralisé inédit et un atelier Pop Up pour les plus créatifs. Tout le programme est sur www.voleriedesaigles.com

Il est encore possible de profiter de Pâques en folie au parc de Wesserling :

Aujourd’hui encore, les équipes du Parc de Wesserling proposent de nombreuses animations et activités liées à Pâques avec notamment la traditionnelle chasse aux œufs pour les petits… et les grands ! Cette année, Pâques en Folie a pour thématique les fleurs printanières !

📅 : Mercredi 08 avril de 12h à 17h

📍 : Parc de Wesserling - dans le parc rural de la Ferme de la Manufacture.

Plus d’infos sur www.parc-wesserling.com

Afterwork à Mulhouse

RDV au Ptit Bar cette semaine pour un afterwork convivial et festif ! Au programme : Tarifs afterwork, amuse bouches, cocktails et ambiance DJ avec Pierre Dupray !

📅 : Merccredi 08 avril à partir de 19h

📍 : Ptit Bar situé passage des Augustins à Mulhouse