Vous pouvez tester le Train Gourmand du Vignoble

Tous les mardis et jeudis, partez à la découverte du Pays d’Eguisheim et de Rouffach à bord d’un petit train touristique pas comme les autres. Au programme : une balade commentée à travers les vignobles, des dégustations apéritives avec un vigneron local, visites guidées et pause déjeuner avec des menus élaborés par les restaurateurs et producteurs partenaires.

Une manière originale de découvrir ou re découvrir la région.

Il y a quatre circuits thématiques :

Rouffach et Schauenberg : deux parcours riches en patrimoine architectural et historique.

Osenbach : une immersion dans la mémoire agricole du territoire.

Strangenberg : le grand retour d’un circuit mettant en valeur la biodiversité exceptionnelle des collines sèches.

📅 : Tous les Mardis et Jeudis, jusqu'au 1er Octobre de 9h à 15h

📍 :Office de Tourisme Eguisheim Rouffach - Réservation obligatoire

C’est parti pour la Fête de l’eau à Wattwiller :

La Fête de l’Eau est de retour ! Comme à son habitude, l'événement invite les curieux à découvrir l’art contemporain avec une balade dans la commune de Wattwiller. Jusqu’au 21 juin vous pourrez découvrir ce que les nombreux artistes vous réservent autour du thème "Le peuple de l'eau : Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières" !

Le parcours de la Fête de l'Eau est ouvert tous les jours gratuitement ( sauf visite guidée )

📅 : Jusqu'au dimanche21 juin - de 15h à 19h du lundi au vendredi, à partir de 14h le samedi et de 11h le dimanche

📍 : Wattwiller

C’est gratuit !

Animations aquatiques dans l'Agglomération de Mulhouse :

Le Stade Nautique de Mulhouse et les autres équipements aquatiques de l'Agglomération ouvrent officiellement leurs bassins extérieurs pour la saison estivale et donnent aussi le coup d'envoi des animations de l'été. On parle de : Centre Nautique Île Napoléon à Habsheim-Rixheim, Centre Nautique Aquarhin à Ottmarsheim, plan d'eau de Reiningue. Au programme : animations quotidiennes, événements ponctuels et pool parties tout l'été, de 10h à 19h30.

Par exemple : tous les mercredis, une animation Ventrigliss' est organisée au Stade Nautique. Chaque samedi, une activité multisport prend place en partenariat avec des associations locales.

📅 : Jusqu’au 06 septembre

📍 : Dans les piscines de l’agglomération de Mulhouse

Plus d’infos et programme complet sur www.agglo-mulhouse.fr