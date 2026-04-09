Victoria Pianasso à découvrir à l'Entrepôt de Mulhouse :

L’humoriste Victoria Pianasso porte un regard sarcastique sur notre époque et la pression sociale qui pèse sur les femmes. Un spectacle entre stand up, personnages et parodies musicales. Un show à l’américaine mais avec un budget de kermesse. Victoria Pianasso a déjà obtenu plusieurs prix. Elle a obtenu un Auguste de l’humour, elle a été récompensée lors du Dinard Comedy Festival, festival International du rire de Rochefort ou encore le festival d’humour des Andain’Ries

📅 : Jeudi 09, vendredi 10 & samedi 11 avril 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Plus d’infos sur www.lentrepôt.org

Afterwork à Colmar :

RDV à l’Induss Beer & cie. Vous aurez l’occas de découvrir la nouvelle terrasse, de profiter des tarifs afterworks et de l’ambiance DJ avec Alex Da Kosta. Entre amis ou collègues, vous pourrez décompresser et en profiter à fond !

📅 : Jeudi 09 avril à partir de 19h

📍 : Induss Beer & Cie à Colmar

Nouvelle soirée Clous ce soir avec Florfm :

Vous êtes étudiants et vous aimez le cinéma, alors on a le bon plan pour vous : on vous file un bon plan : la nouvelle soirée Clous de Mulhouse: Student Movie au cinéma Bel Air de Mulhouse . Un évènement 100% étudiant 100% gratuit avec la projection du film Hellboy 2. Inscription obligatoire sur le site du crous de strasbourg rubrique sortir bouger créer.

📅 : Jeudi 09 avril à partir de 19H

📍 : Cinéma Bel Air de Mulhouse