Grande collecte de don du sang aujourd’hui à Colmar :

RDV au musée Unterlinden de Colmar, dans la salle de la piscine, ce mardi, à partir de 10h et jusqu’à 19h pour une mobilisation aussi forte que possible dans un lieu magnifique !

N’oubliez pas que chaque don compte, et ensemble, nous pouvons faire la différence. Pour donner votre sang, vous devez :

Être âgé(e) de 18 à 70 ans

Être en bonne santé

Venir avec une pièce d’identité

De l’accueil à la pause A+, prévoyez entre 45 min et 1h. Prenez 1h pour sauver 3 vies ! Collation offerte incluse !

Pour le reste des collectes :

Mardi :

PFAFFENHEIM : Salle Multifonctions de 16h30 à 19h30

Mercredi :

ROUFFACH : Ancien Hôtel de Ville de 16h à 19h30

BRUNSTATT DIDENHEIM: Association St-Gall de 16h30 à 19h30

ROSENAU : L'Escale de 16h30 à 19h30

Jeudi :

SCHWEIGHOUSE THANN Salle des Fêtes de 16h à 19h30

HOMBOURG : Complexe sportif Gilbert Rusch de 16h30 à 19h30

HOCHSTATT : Salle M. Elisabeth Schyrr de 16h à 19h30

Vendredi :

ZILLISHEIM Salle Polyvalente Grande Salle de 16h30 à 19h30

ANDOLSHEIM Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

VOEGTLINSHOFFEN Salle du Hatschbourg de 16h30 à 19h30

BOLLWILLER M.J.C. de 16h30 à 19h30

Le retour du Festival du jardin Métissé au parc de Wesserling :

Chaque été, depuis plus de 20 ans, le Parc de Wesserling accueille son Festival des Jardins Métissés. C’est un événement qui permet de découvrir des jardins éphémères imaginés autour d'une thématique différente. Pour cette année, la thématique c’est “ les jardins d’Ulysse”.

En fait, le parc de Wesserling se transforme en un espace de création paysagère mais aussi d'expositions d’oeuvres d’art contemporain et de découvertes sensorielles. Un bel événement à partager en famille ou entre amis.

📅 : Jusqu’au 01er novembre.

📍 : Parc de Wesserling

Plus d’infos sur www.parc-wesserling.fr

Panier pique nique dans le vignoble :

C’est l’occas de découvrir le vignoble avec gourmandise ! L’idée est de réserver votre panier pique-nique et de partir à la découverte de notre vignoble sur les hauteurs de Wettolsheim. Après un parcours au milieu des vignes, dégustez votre panier pique-nique en profitant d’une vue imprenable sur la plaine d’Alsace et sur les 3 châteaux d’Husseren. Les quantités du panier repas sont adaptées en fonction du nombre de personnes. Le parcours lui est adapté à chaque personne et accessible en voiture.



Réservation 48h à l’avance en ligne ou par téléphone. Expérience possible à midi ou en soirée.

📅 : Jusqu'au 15 octobre

📍 : Vignoble alsacien