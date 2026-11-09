Collectes mobiles de don du sang :

Parce que c’est primordial d’en parler, parce que c’est primordial de se mobiliser ! On vous rappelle que cette semaine encore les équipes de l’EFS vont se mobiliser un peu partout dans le Haut Rhin, pour permettre aux plus grands nombre de venir donner un peu de son sang.

Pour être donneur, il faut être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité !

Lundi :

Colmar Cité administrative Salle D-0002 de 13h à 17h

Blotzheim salle Copacabana de 15h30 à 19h30

Storckensohn salle polyvalente de 16h à 19h30

Mardi :

Mulhouse : Eiffage Energie Systèmes - collecte réservée à l’entreprise de 10h à 12h et de 13h à 16h

Sigolsheim salle Adrien Zeller de 16h30 à 19h30

Colmar IUT Grillenbreit Bâtiment K ( collecte réservée à l’établissement de 11h30 à 14h30

Wolfgantzen : salle polyvalente de 16h30 à9h30

Jeudi

Balgau : salle des Fêtes de 16h à 19h30

Blodelsheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Colmar salle des Catherinettes de 14h à 19h

Vendredi

Aspach salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Labaroche : Maison de Associations de 16h30 à 19h30

Eguisheim : Centre culturel Les Marronniers de 16h30 à 19h30

Les plus grandes musiques de cinéma prennent vie à Strasbourg !

Si vous avez adoré Pirates des Caraïbes, Gladiator ou encore Interstellar ? Alors vous allez adorer le spectacle grandiose qui aura lieu ce soir au Zénith de Strasbourg ! Le Zénith accueille The World of Hans Zimmer : A New Dimension.

Hans Zimmer, c’est juste l’un des plus grands compositeurs de musiques de films au monde. C’est lui qui a notamment composé les bandes originales des films que je vous ai cité mais aussi de Batman ou encore Le Roi Lion.

Ce soir, ses plus grandes compositions vont résonner à Strasbourg, avec un orchestre, des solistes et une chorale, accompagnés de jeux de lumière et d’effets visuels.

📅 : Lundi 09 novembre 20h

📍 : Zénith de Strasbourg

Demain à Mulhouse, place à une soirée Mambaya !

C’est le MAMBAYA SOCIAL HOUSE CLOSING SETS 26 ! Le concept est assez simple : proposer une soirée à taille humaine, loin des grosses discothèques avec de la musique house Au programme : DJ sets soigneusement sélectionnés et pour l’occas c’est AKALEX qui est annoncé. Il y aura aussi restauration et cocktails bien frais

Billetterie sur https://shotgun.live

📅 : Mardi 10 novembre dès 20h

📍 : Gourmandise de Mulhouse