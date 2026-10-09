La Wittelsheimoise ce dimanche :

La toute première édition des Wittelsheimoises aura lieu ce dimanche dans le cadre d’Octobre Rose. Un événement sportif et solidaire organisé par la Ville et l’ASCA Handball, pour sensibiliser à la lutte contre les cancers féminins.

Le principe est simple : un parcours nature de 5 kilomètres, à faire en marchant ou en courant, sans chrono. Femmes, hommes et enfants peuvent participer. Les recettes et les dons seront reversés à La Maison Rose de Lutterbach, qui accompagne les femmes touchées par un cancer en Alsace.

📅 : Dimanche 11 octobre - Départ à 10h

📍 : salle Pierre Albouy de Witteksheim

L'inscription se fait uniquement en ligne. Comptez 13 euros, et c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

Le Titanic débarque à Strasbourg !

A partir d’aujourd’hui, le Hall Tivoli de Strasbourg accueille une grande exposition immersive consacrée au célèbre paquebot, le Titanic !

Au programme : plus de 300 objets d’époque, des reconstitutions de cabines et de pièces emblématiques, des images en 3D et des animations pour revivre l’histoire du Titanic, de sa construction jusqu’à son naufrage. Pour aller encore plus loin, une expérience en réalité virtuelle permet de plonger au cœur de l’épave, à plus de 4 000 mètres sous la mer.

📅 : Du 09 octobre au 31 janvier 2027 du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

📍 : Hall Tivoli à Strasbourg

Comptez environ 1h30 de visite. Les billets démarrent autour de 19,90 euros, avec des tarifs réduits et des formules famille.

Trinat Emploi est en cours à St Louis :

Trinat Emploi c’est le bon plan si vous cherchez un emploi, une formation ou vous avez envie de changer de voie/

Ce forum met en relation directement les candidats avec des recruteurs français, suisses et allemands, mais aussi des organismes de formation et des professionnels de la création d’entreprise.

Plusieurs secteurs seront représentés : industrie, chimie, pharmacie, santé, commerce, restauration, transport ou encore services, avec cette année un focus particulier sur les métiers de l’aéronautique. Les premières offres sont déjà disponibles en ligne, avec des CDI, CDD, missions d’intérim, alternances et stages.

📅 : Vendredi 09 octobre de 9h à 17h

📍 : Forum Jean-Marie Zoellé à Saint-Louis.

L’entrée est gratuite et sans réservation. Pensez à prendre plusieurs CV : vous pourrez directement rencontrer les recruteurs et postuler sur place.

Enfin, Matt Pokora sera sur scène ce week end à Strasbourg :

M Pokora revient à Strasbourg ! Le chanteur alsacien fait étape au Zénith de Strasbourg ce samedi dans le cadre de son Adrénaline Tour.I l poursuit ainsi la tournée lancée après ses 20 ans de carrière, qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs.

Au programme : un gros show avec danseurs, musiciens et une scénographie spectaculaire.

📅 : Samedi 10 cotobre à partir de 20h

📍 : Zénith de Strasbourg