Nuit des filles Paradis des Sources Soultzmatt

C’est le retour de la Nuit des filles ! RDV ce soir au Paradis Des Sources à Soultzmatt pour profiter entre filles. Ça veut dire qu'on laisse les enfants à la maison avec monsieur et on part faire la fête, profiter entre copines de la NUIT DES FILLES. Programme canon avec dîner, et un show chippendales assuré par la troupe Body Exciting.

📅 : Vendredi 10 avril à partir de 20h

📍 : Paradis des Sources de Soultzmatt.

On vous rappelle qu’il y a aussi la revue Paradoxe qui est proposée au Paradis des Sources de Soultzmatt

Autre bon plan pour les filles : l'évènement “Oh les filles” au Florival de Guebwiller

C’est le retour de la soirée OH LES FILLES avec Florfm ! C’est ce soir dès 19H30 au Cinéma le Florival de Guebwiller avec un programme est très cool. Cocktail + Apéro gourmand, animation avec surprises et cadeaux à gagner et bien sûr, le film, projection de “Juste Une Illusion” : film réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano avec Louis Garrel, Camille Cottin.

📅 : Vendredi 10 avril dès 19h30

📍 : Cinéma le Florival de Guebwiller

“Employé modèle” de Kewos à voir à Wittelsheim :

L’humoriste alsacien Kewos est de retour sur scène avec son spectacle “Employé Modèle”. Dans ce spectacle explosif et touchant, l'humoriste alsacien explore avec autodérision les galères professionnelles, les attentes de la société et la quête de soi. Il retrace le parcours d'un homme qui a enchaîné les boulots sans vraiment les choisir.

📅 : Vendredi 10 avril à partir de 20h

📍 : Salle Grassegert de Wittelsheim.