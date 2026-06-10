La Foire d’été de Cernay est de retour :

La Foire d’Été de Cernay revient ce mercredi à partir de 9h ! C’est le moment idéal pour se balader, découvrir et surtout consommer local au centre-ville. Plus de 100 exposants , producteurs, artisans, commerçants seront présents. Que ce soit pour remplir votre panier, trouver une idée cadeau ou simplement passer un bon moment tout en soutenant l’économie locale, la Foire d’Été est LE rendez-vous à ne pas manquer

Rendez-vous au centre-ville pour profiter aussi des quelques animations prévues et des manèges en place !

📅 : Mercredi 10 juin à partir de 9h

📍 : Cernay







Festival Tentinabul revient à Buhl :

Le Festival Tentinabul est un festival jeune public organisé chaque année à Buhl, sur le site du Le Rimlishof. Il mêle contes, théâtre, marionnettes, musique, arts visuels, balades nature et ateliers participatifs. Son objectif est de sensibiliser les enfants à la nature et à l'environnement à travers l'imaginaire et le spectacle vivant.

L'édition 2026 est la 11ᵉ édition et se déroule autour du thème des « Merveilleuses Petites Bestioles ». Il y aura différents spectacles. Les représentations du mercredi après-midi sont ouvertes au grand public

📅 : Jusqu'au 24 juin

📍 :Le Rimlishof - Buhl

www.tentinabul.com

L’Escape Game "The Garden of Lost souls"' à Mulhouse :

The Garden of Lost Souls est un escape game outdoor organisé au Parc Wallach à Mulhouse. Contrairement à un escape game classique en salle, l'aventure se déroule dans un véritable parc et repose sur l'exploration, l'observation et la manipulation d'objets physiques.

Le scénario :

Vous incarnez des membres d’une unité spécialisée dans les phénomènes paranormaux et occultes. Votre mission consiste à enquêter sur un parc où se produisent depuis plus d'un siècle des disparitions inexpliquées. Il y aura des témoins, des indices etc… Les joueurs manipulent des cartes, documents, photos anciennes, coupures de journaux et divers artefacts pour résoudre l'enquête.

Durée : environ 1 h 15

Équipe : 4 à 6 joueurs

Âge conseillé : à partir de 16 ans (accompagné)

En résumé, c'est une enquête immersive en plein air mêlant mystère, fantastique et résolution d'énigmes, davantage proche d'une aventure scénarisée que d'un simple jeu de piste.

📅 : les jeudis jusqu'au 25 juin de 18 h à 19 h 15.

📍 : Parc Wallach Mulhouse





