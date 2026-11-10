Concert ce soir de Charlie Winston :

Après 17 années à tourner avec son groupe et pour la première fois de sa carrière, Charlie Winston part en tournée solo et fait étape à Colmar. L'artiste britannique se produira sur la scène du Théâtre municipal de Colmar. Au programme : un concert intime Blues et Folk, d'1h15, sans groupe,pour découvrir une facette inédite de l'artiste.

📅 : Mardi 10 novembre 20h30

📍 : Théâtre municipal de Colmar

Soirée caritative ce soir à Mulhouse :

Le Lions Club Mulhouse Filatures qui propose une soirée caritative. Une soirée placée sous le signe de la gastronomie et de la solidarité. Au programme : un cocktail dînatoire de qualité avec accord mets vins ! La participation est de 44 euros par personne.

Mais cette soirée a aussi un objectif solidaire : l'intégralité des bénéfices sera reversée au fonds d'urgence caritatif du Lions Club. Ce fonds permet de mobiliser rapidement une aide financière pour soutenir des personnes ou des familles confrontées à des situations difficiles ou à des urgences.

Pour ceux qui ne connaissent pas le Lions Club, c'est un réseau international de bénévoles qui organise des actions et des événements pour soutenir des causes humanitaires, sociales et locales.

Il faut s’inscrire. Vous pouvez encore le faire en contactant le Lions Club de Mulhouse.

📅 : Mardi 10 novembre à partir de 19h30

📍 : Hôtel Bristol de Mulhouse

On va pouvoir découvrir la Fast Fashion autrement :

On adore tous renouveler notre garde-robe, dénicher la dernière tendance ou craquer pour un petit haut à prix mini ! Mais derrière nos vêtements se cache une autre réalité : celle de la surconsommation textile et de la Fast Fashion !

5 artistes ont été invités à s’interroger sur cette fast fashion et ils exposent leur création à Uffholtz. Fast Fashion – L’art pour en découdre !, c’est le nm de cette expo originale nous proposera de voir des œuvres qui détournent les codes de la mode, bousculent nos habitudes et nous invitent à regarder nos vêtements autrement.

L’idée, ce n’est pas de nous dire comment nous habiller, mais plutôt de nous faire réfléchir à ce que l’on achète, à ce que l’on porte et à ce que l’on jette.

Une exposition qui mêle art, mode et consommation à voir dès aujourd’hui et à l’

📅 : Jusqu’au 06 mars 2027

📍 : Abri mémoire d’Uffholtz.