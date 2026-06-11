Place au Run 5 du parc des Collines :

Le RUN 5 c'est le rendez-vous sportif et festif du Parc des Collines. L’événement est ouvert à tous (gratuit sur inscription) : 5 km de course non chronométrée, avec l’idée de sortir des bureaux, se rencontrer et prendre l’air, en courant ou en marchant. En gros : c’est un événement « afterwork » sportif.

Après l'effort, les participants profitent généralement :

d'un apéritif offert,

d'une séance de récupération animée par des professionnels de santé du secteur.

L'événement est ouvert aussi aux « non-coureurs venus encourager les participants » .

📅 : Jeudi 12 juin à partir de 18h

📍 : Garage Guy Frey, Annexe Multimarques, 61 rue Victor Schoelcher à Mulhouse

Sandrine Sarroche sur scène à Blotzheim :

Après le succès triomphal de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ? Nouveau spectacle de Sandrine Sarroche est à voir ce soir sur la scène du casino barrière de Blotzheim.

📅 : Jeudi 12 juin - Ouverture des portes à 19h30. Début du spectacle à 20h30

📍 : Casino Barrière de Blotzheim

www.casinosbarriere.com/blotzheim

Afterwork à Colmar :

RDV à l’Indus Beer & Cie sur la terrasse ou à l’intérieur au choix ( et selon la météo aussi…) Amuse-bouches et Cocktails aux tarifs afterwork seront proposés. Alex Da Kosta sera présent pour un mix 100% Open Format.

📅 : Jeudi 12 juin 19h

📍 : Induss Beer & Cie