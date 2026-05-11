Nouvelles collectes de don du sang

Vous le savez : chaque jour, des patients ont besoin de transfusions pour survivre : accidents, opérations, maladies, urgences… Un seul don peut sauver jusqu’à trois vies. Or, aujourd’hui, les réserves de sang sont fragiles. Quelques minutes de votre temps peuvent faire une immense différence pour quelqu’un. Si vous êtes majeurs et en bonne santé, mobilisez-vous et venez donner votre sang.

Lundi :

Colmar salle des Catherinettes de 14h à 19h

Ribeauvillé : salle du théâtre de 16h à 19h30

Blotzheim : salle Copacabana de 15h30 à 19h30

Mardi :

Soultz Halle aux blés de 16h à 19h30

Wolfgantzen salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Colmar : Centre de formation collecte réservée de 11h30 à 15h

Mercredi

Illzach Salle des fêtes de 15h30 à 19h

Lutterbach salle de la Brasserie de 16h à 19h30

Volgelsheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Vendredi

Ballersdorf Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Burnhaupt le Haut Carré Martin Studer de 16h à 19h30

Job dating à Strasbourg :

Implantée à Strasbourg et Mulhouse, l’École supérieure européenne de l’intervention sociale organise ce lundi un job dating. Près d’une trentaine d’employeurs du secteur social et médico-social. L’occasion pour les visiteurs de rencontrer des employeurs du secteur, de les connaître et de trouver un stage, un contrat d’alternance ou un emploi

📅 : Lundi 11 mai de 9 à 13h

📍 : Salle des fêtes de la Bourse de Strasbourg

Entrée libre





La grotte aux loups est à découvrir à Sentheim

La grotte aux loups est la seule grotte naturelle visitable de notre territoire. Elle est à voir vraiment d’autant que cette visite vous permettra d’en savoir plus sur cette grotte : origine, mise en place, paysage évoqué, etc.. Peut-être aurez vous la chance de trouver un fossile. Une balade intéressante à faire en famille, accessible aux enfants, avec un animateur spécialisé de la Maison de la Terre.

C’est sur réservation : www.geologie-terre-alsace.fr/

📅 : Jusqu'au 26 août 2026

📍 :Sentheim, au coeur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges