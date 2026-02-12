Un nouveau spectacle à voir à l’Entrepot de Mulhouse :

Kostia est à découvrir sur scène et ce show nommé “Entre deux” est présenté comme le coup de coeur de l’Entrepôt. C’est un spectacle dans lequel les hommes se disert “Ah, c’est moi!” et les femmes leur disent : “Ah tu vois!”. Avec humour et amour, Kostia vous raconte son Entre deux ! Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court.

📅 : Jeudi 12, vendredi 13 & samedi 14 février 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Toujours de l’humour avec Paul Mirabel à Strasbourg :

C’est le spectacle qui a fait un carton plein un peu partt en France ! Par amour de Paul Mirabel revient en Alsace. Direction le zénith de Strasbourg ce soir. Dans ce stand up, l’humoriste a choisi de parler d’un sujet universel : l’amour. Un sujet qu’il s’approprie à sa façon et ça marche.

Paul Mirabel réussit à nous surprendre en proposant une création drôle, mais surtout sensible.

📅 : Jeudi 12 février 20h

📍 : Zénith de Strasbourg.

Journée de sensibilisation au handicap :

Le Centre de Réadaptation de Mulhouse vous invite à participer à une journée de sensibilisation au handicap Cet événement vise à informer et à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Rencontres, échanges et découvertes seront les mots-clefs de cette journée.

📅 : Jeudi 12 février de 10h à 18h

📍 : Auditorium du Centre de Réadaptation de Mulhouse

Évènement gratuit et accessible à tous.