Nuit du handicap à Buhl demain :

La Nuit du Handicap est un événement national festif, gratuit et ouvert à tous. Le but est de favoriser la rencontre entre les personnes en situation de handicap et le grand public, créer du lien, changer le regard de la société tout en mettant en avant le talent des personnes porteuses d’un handicap ! Sur scène : de la danse, du chant, de la musique et même un court métrage

A chaque fois, cette soirée conviviale proposera des animations : spectacles, ateliers, musiques, jeux... Retrouvez la Rosalie (vélo-bus), une initiation aux arts du cirque, ou encore des parcours en joëlette, des parcours déficience visuelle... et plein d'autres surprises dont un final tout en lumière ( pensez à venir avec une petite lumière) !

Cette nuit du handicap aura lieu dans 40 villes de France en même temps dont Buhl mais aussi Munster.RDV demain à partir de 19h

📅 : Samedi 13 juin à partir de 19h

📍 : Place du marché à Buhl ou Parc Hartmann à Munster

Vous aurez l’occas de découvrir le tir sportif ce week end :

Le stand de tir de Sierentz organise ses Portes Ouvertes pour permettre à chacun de venir découvrir cette discipline, tenter l’expérience et pourquoi pas susciter des vocations. C’est dans une ambiance conviviale que vous pourrez découvrir ce sport : Le tir sportif est une discipline qui consiste à atteindre une cible avec la plus grande précision. Ce sport repose avant tout sur la maîtrise de soi, la concentration et la rigueur.

Pour ces Portes Ouvertes : Grillades en continu / Buvette avec boissons fraîches et gourmandises

📅 : Samedi 13 juin de 13h à 18h et dimanche à partir de 9h

📍 : Stand de Tir de Sierentz

Festival Hardt Parc à Munchhouse :

Le Hardt Parc Festival est un festival de musique qui s’étale sur 2 jours. Il met surtout en avant des groupes régionaux dans des styles rock, métal, punk, ska et électro. Vraiment, c'est un événement sympa à découvrir avec sur scène des groupes comme Hammstein, Seum 68, Electric Sugar… Une dizaine de groupes alsaciens en tout ! Restauration et buvette sur place. Evenement avec Florfm

📅 : Vendredi 12 et samedi 13 juin

📍 : Stade Charles Witz à Munchhouse

Info plus : L’école La Clandestine de Colmar organise son gala demain

RDV au parc expo de Colmar demain soir 20H pour découvrir le gala des 130 élèves de l’école d’effeuillage burlesque (mais pas que..) . Un spectacle burlesque et cabaret hors norme avec beaucoup de glamour et de paillettes.

Il y aura une caisse du soir mais vous pouvez encore profiter du tarif pré-vente sur le site du parc expo.