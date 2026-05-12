Place à la transhumance de Munster :

La vallée s'apprête à revivre l'une de ses plus belles traditions pastorales : la Transhumance de Munster à la ferme-auberge du Treh ! Un rendez-vous incontournable du printemps qui offre un spectacle authentique au cœur des Vosges alsaciennes. Suivez le troupeau dans son ascension vers les sommets à partir de 8h45 de Mittlach, arrivée à 14h pour le repas marcaire avec animation musicale

📅 : Mardi 12 mai départ 8h45 / arrivée 14h

📍 : Mittlach - repas à l'auberge du Treh.

www.fermeauberge-treh.fr

Le festival de cannes s’invite au CGR de Colmar :

RDV dès 19h au CGR de Colmar pour vivre en direct la montée des marches du 79eme édition du Festival de Cannes et la cérémonie d’ouverture. Ensuite le film d’ouverture “La Vénus électrique” avec Pio Marmaï, Gilles Lellouche et Anaïs Demoustier sera projeté en avant première. Pour prolonger l’expérience, un accueil glamour avec tapis rouge un verre et des petites fraîcheurs seront proposées. Une soirée unique pour une immersion dans le plus grand festival de cinéma au monde

📅 : Mardi 12 mai dès 19h

📍 :CGR de Colmar

Journée de solidarité organisée au marché de Mulhouse ce jeudi

Une journée prévue ce jeudi , pensez à réserver un créneau pour en profiter ! le Marché de Mulhouse sera ouvert pour sa Journée de Solidarité. Une journée placée sous le signe de la générosité et du pouvoir d'achat : en plus de l'ouverture exceptionnelle de vos commerçants, une opération spéciale est mise en place pour récompenser les clients fidèles. Il y aura des bons d’achat à aller choper, le stationnement sera offert.

Le but est vraiment de permettre à chacun de profiter de la qualité des produits frais du marché (primeurs, bouchers, fromagers) tout en bénéficiant d'un coup de pouce financier immédiat.

📅 : Jeudi 14 mai de 8h à 14h

📍 :Marché du canal couvert de Mulhouse