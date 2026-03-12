Grégoire en concert ce soir à Blotzheim :

Grégoire a été révélé par le label participatif “My major compagny” . Il a atteint le succès dès son premier album "Toi + Moi" qui s'est écoulé au final à plus d'un million d'exemplaires.

Et là c’est avec son troisième album "Les Roses de mon silence" qu’il est de retour. Grégoire propose une série de concerts qu'il a voulu "exceptionnels et intimistes" comme il l'a annoncé lui-même à ses fans sur ses réseaux.

Grégoire sera donc de passage ce soir dans le Haut-Rhin.

📅 : Jeudi 12 mars à partir de 20h30

📍 : Casino de Blotzheim

Afterwork ce soir à Colmar :

Après le boulot, place à la détente, aux échanges et à la bonne ambiance ! C’est dans un cadre élégant et festif que vous avez RDV ce soir : le cadre du bar le Fancy. Comme d’hab, vous profiterez des cocktails aux tarifs afterwork et de l’ambiance DJ avec DJ Lucss !

📅 : Jeudi 12 mars à partir de 19h

📍 : Fancy Colmar

I gotta feeling à voir à Strasbourg ce soir :

I gotta feeling, c’est la tournée qui permet de revivre les moments cultes des années 2000. Une soirée au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.

Présence de Tragédie, des L5, Nadiya, Amine, Helmut Fritz, Faudel, Alizée aussi ou encore les Worlds Appart entre autres !

📅 : jeudi 12 mars à partir de 20h

📍 : Zénith de Strasbourg