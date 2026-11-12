Malik Bentalha débarque au Zénith de Strasbourg !

L'humoriste revient sur scène avec un nouveau spectacle. Son troisième spectacle, baptisé « Nouveau Monde ». Au programme : des anecdotes personnelles, des situations absurdes du quotidien et un regard plein d'humour sur notre société. Malik Bentalha parle aussi des changements qui traversent notre époque, avec son sens de la répartie et son énergie habituelle.

Révélé au grand public avec ses imitations et ses passages à la télévision, notamment dans le Jamel Comedy Club, il s'est imposé comme l'un des humoristes populaires de sa génération.

📅 : Jeudi 12 novembre 20h

📍 : Zénith de Strasbourg

De l’hypnose à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

C’est le spectacle “Hors limite 2.0” qui est à voir dès ce soir sur la scène de l’Entrepôt de Mulhouse.

Il y aura 3 hypnotiseurs, 3 styles : Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 2M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien. Ils exerceront leur talent sur le public présent ( du moins sur les volontaires) . Vous pourrez aussi découvrir l’Hologramme-Hypnotiseur

Le spectacle “Hors Limite 2.0” des Hypnotiseurs est à voir dès ce soir

📅 : Jeudi 12, vendredi 13 & samedi 14 novembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Infos et résa sur www.lentrepot.org

Afterwork à Colmar :

RDV à l’Induss Beer & Cie ce soir. Pour cet afterwork, il y aura des amuses-bouches offerts, des tarifs réduits toute la soirée et de la musique Live. C’est Mariah Appavoo qui sera en concert.

📅 : Jeudi 12 novembre à partir de 19h

📍 : Induss Beer & Cie de Colmar.