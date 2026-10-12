Vous pouvez tester un escape Game à Colmar :

Une aventure qui est proposée jusqu’au 31 octobre; Au Musée des Usines Municipales de Colmar, vous pouvez tenter l’escape game « Le Grand Chaos ». Le principe : plongés dans un univers industriel, vous devez résoudre des énigmes et relever des défis en équipe, avec un temps limité, pour sauver la population du Grand Chaos.

C’est à partir de 18 ans, avec un tarif annoncé entre 20 et 25 euros. Pour réserver, il faut contacter le musée par tel ou par mail à resa.musee.umc@gmail.com

📅 : Jusqu'au 31 octobre

📍 : Musée des Usines municipales à Colmar

Le Train Thur-Doller se transforme en véritable salle de cinéma !

‘Le train fait son cinéma”, c’est le nom de l’événement imaginé spécialement pour célébrer les 50 ans de circulation touristique du Train Thur-Doller. C’est une soirée originale, un grand son et lumlière. Vous montez à bord d’un train historique et vous vous laissez embarquer pour une expérience entre patrimoine, voyage et cinéma. Au fil du trajet, l’ambiance est pensée comme une vraie séance de cinéma comme si on était dans un train. Mais attention Le spectacle se déroule en plein air, mais les gradins sont abrités : mieux vaut donc prévoir une tenue chaude et adaptée à la météo.

📅 : 10 représentations sont prévues, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, du 7 au 11 octobre puis du 14 au 18 octobre. Le spectacle commence à 20h15

📍 : Gare de Burnhaupt-Le-Haut

Collectes mobiles de don du sang :

Donner son sang, c’est un geste simple, rapide et qui peut sauver des vies. Quelques minutes suffisent pour aider des patients qui en ont besoin. Alors, si vous pouvez donner, n’hésitez pas : chaque don compte. Pour celles et ceux qui le souhaitent, notez ces collectes :

Lundi

Uffholtz salle espérance 16h à 19h30

Staffelfelden salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Bergholtz salle des fêtes de 16h à 19h360

Mardi

Bennwihr salle culturelle de 16h30 à 19h30

Rixheim salle du Trèfle de 15h30 à 19h30

Mercredi

Riedisheim l’Aronde de 15h30 à 19h30

Brunstatt Didenheim Association St Gall de 16h30 à 19h30

Jeudi

Hombourg salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Rombach le Franc Espace Raymond Hestin de 16h30 à 19h30

Mulhouse Musée de l’automobile de 13h30 à 19h

Vendredi

Sainte Croix en Plaine Salle Aurore de 16h à 19h

Kruth Salle St-Wendelin de 16h à 19h30

Steinsoultz Complexe communal de 16h30 à 19h30