AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 12 OCTOBRE
Vous pouvez tester un escape Game à Colmar :
Une aventure qui est proposée jusqu’au 31 octobre; Au Musée des Usines Municipales de Colmar, vous pouvez tenter l’escape game « Le Grand Chaos ». Le principe : plongés dans un univers industriel, vous devez résoudre des énigmes et relever des défis en équipe, avec un temps limité, pour sauver la population du Grand Chaos.
C’est à partir de 18 ans, avec un tarif annoncé entre 20 et 25 euros. Pour réserver, il faut contacter le musée par tel ou par mail à resa.musee.umc@gmail.com
📅 : Jusqu'au 31 octobre
📍 : Musée des Usines municipales à Colmar
Le Train Thur-Doller se transforme en véritable salle de cinéma !
‘Le train fait son cinéma”, c’est le nom de l’événement imaginé spécialement pour célébrer les 50 ans de circulation touristique du Train Thur-Doller. C’est une soirée originale, un grand son et lumlière. Vous montez à bord d’un train historique et vous vous laissez embarquer pour une expérience entre patrimoine, voyage et cinéma. Au fil du trajet, l’ambiance est pensée comme une vraie séance de cinéma comme si on était dans un train. Mais attention Le spectacle se déroule en plein air, mais les gradins sont abrités : mieux vaut donc prévoir une tenue chaude et adaptée à la météo.
📅 : 10 représentations sont prévues, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, du 7 au 11 octobre puis du 14 au 18 octobre. Le spectacle commence à 20h15
📍 : Gare de Burnhaupt-Le-Haut
Collectes mobiles de don du sang :
Donner son sang, c’est un geste simple, rapide et qui peut sauver des vies. Quelques minutes suffisent pour aider des patients qui en ont besoin. Alors, si vous pouvez donner, n’hésitez pas : chaque don compte. Pour celles et ceux qui le souhaitent, notez ces collectes :
Lundi
Uffholtz salle espérance 16h à 19h30
Staffelfelden salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Bergholtz salle des fêtes de 16h à 19h360
Mardi
Bennwihr salle culturelle de 16h30 à 19h30
Rixheim salle du Trèfle de 15h30 à 19h30
Mercredi
Riedisheim l’Aronde de 15h30 à 19h30
Brunstatt Didenheim Association St Gall de 16h30 à 19h30
Jeudi
Hombourg salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Rombach le Franc Espace Raymond Hestin de 16h30 à 19h30
Mulhouse Musée de l’automobile de 13h30 à 19h
Vendredi
Sainte Croix en Plaine Salle Aurore de 16h à 19h
Kruth Salle St-Wendelin de 16h à 19h30
Steinsoultz Complexe communal de 16h30 à 19h30