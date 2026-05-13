La Foire aux vins de Guebwiller aura lieu demain :

La 75ème édition de la Foire aux vins de Guebwiller se déroulera demain jeudi de l'Ascension. Un RDV très attendu chaque année qui investira comme à son habitude la Place de l'Hôtel de Ville. La Foire aux Vins de Guebwiller rassemble passionnés de vins, habitants et touristes dans une ambiance festive avec l’objectif premier est de célébrer l'un des vignobles les plus impressionnants d'Alsace, celui de Guebwiller. Il y aura donc de nombreux producteurs locaux mais aussi un vignoble invité d’honneur : Bergerac ! En prime, il y aura tout pleins d'animation tout au long de la journée et à 17h30, le showcase FLOR FM de Emma, découverte dans le Star Ac et finaliste de Danse avec les stars.

📅 : Jeudi 14 mai de 10h à 18h30

📍 : Place de l'hôtel de Ville à Guebwiller

Le retour de la Foire Ecobio de Colmar :

La 43ème édition de la Foire Eco Bio de Colmar ouvre ses portes dès demain. RDV au Parc des Expositions pour 4 jours de découvertes et de festivités. Organisée par l'association Éco Bio Alsace, cette Foire prône un objectif clair : sensibiliser et accompagner un large public à la protection de l'environnement et du vivant. Présence de centaines d'exposants venus de toute la France et des pays limitrophes : producteurs bio, artisans, associations environnementales, acteurs de l'économie sociale et solidaire…

Il y aura des ateliers, des conférences, des concerts et des espaces de restaurations bio.

Plus d’infos sur : www.foireecobioalsace.fr

📅 : Du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai

📍 : Parc Expo de Colmar







Soirée avec DJ Mast ce soir :

C’est à l’occasion de la fête du cochon à Ungersheim que vous allez pouvoir profiter de cette soirée Génération 90 - 2000 avec DJ Mast. Soirée sous chapiteau. Ouverture du chapiteau à 19h, début de la soirée à 22h.

🎟️ Entrée : 13€ à partir de 14 ans

Demain ce sera plus sportif puisque “Les foulées d’Ungersheim” seront organisées tout au long de la journée avec des courses ou balades adaptées à différent public.