Les Foulées du souvenir demain à Orbey :

Un bon sportif et historique : Les Foulées du souvenir ! Pour commémorer autrement la fin de la Première Guerre mondiale, l’agence Team Com organise une nouvelle édition des Foulées du Souvenir à Orbey. Un trail chargé d’histoire, sur les traces des poilus, à travers les lieux de mémoire de la bataille du Linge.

Deux parcours de trail sont proposés :

Un parcours de 9,5 km avec 390 mètres de dénivelé positif. Départ à 13h30 du col du Wettstein.

Un parcours plus sportif de 27,8 km avec 1 260 mètres de dénivelé positif. Départ à 12h30 de la salle polyvalente d'Orbey.

Les deux courses arrivent au Musée-Mémorial du Linge. Des navettes sont prévues pour ramener les participants à leur point de départ.

Toutes les infos sur agence-teamcom.fr

📅 : Samedi 14 novembre

📍 : Orbey







Bédéciné revient à Illzach :

Avis aux amateurs de bandes dessinées, de mangas et de dessins ! Bédéciné revient ces 14 et 15 novembre à l’Espace 110 d’Illzach.

Deux jours pour rencontrer des auteurs, découvrir de nouveaux univers et faire le plein d'animations.

Cette année, le festival met notamment à l'honneur le métier de coloriste, ces artistes qui donnent vie aux dessins grâce aux couleurs. Claude Guth, connu pour son travail sur les séries Lanfeust et Trolls de Troy, préside cette édition.

Au programme : des séances de dédicaces, des expositions, des ateliers de dessin et de manga, des spectacles pour les enfants et un espace consacré aux BD d'occasion avec plus de 25 libraires et collectionneurs.

Bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

📅 : Samedi 14 & dimanche 15 novembre

📍 : Espace 110 Illzach

Election ce week end de Mister France Alsace :

L'élection de Mister France Alsace aura lieu demain au Casino Barrière de Ribeauvillé. Une soirée placée sous le signe de l'élégance, du charme, mais aussi de la personnalité. 9 candidats vont tenter de décrocher le titre régional. Au-delà du physique, le concours cherche à mettre en avant des hommes qui ont de la personnalité, savent s'exprimer et souhaitent porter des valeurs et des engagements.

Le gagnant représentera ensuite l'Alsace lors de l'élection nationale de Mister France, face aux représentants des autres régions.

📅 : Samei 14 novembre

📍 : Casino Barrière de Ribeauvillé.





