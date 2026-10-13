Worlds Appart en concert ce soir dans le Haut Rhin :

Soirée Nostalgie : Le groupe Worlds Apart fait son grand retour à Sausheim ! Le trio emblématique des années 90, Steve, Nathan et Cal célèbre ses 30 ans de carrière avec ses succès comme Baby Come Back, Je te donne ou Everlasting Love, mais aussi de nouvelles surprises.

Worlds Apart a vendu autour de 2 millions de disques, principalement grâce à son énorme succès en France. Leur album Everybody, sorti en 1996, s’est vendu à environ 1,5 million d’exemplaires en France et a été certifié diamant

📅 : Mardi 13 octobre 20h

📍 : ED&N de Sausheim







Yacine Belhousse comète Hésingue :

L’humoriste Yacine Belhousse, révélé notamment par le Jamel Comedy Club, sera sur la scène de La Comète à Hésingue ce soir. Avec son humour absurde et son sens de l’observation, il transforme les situations banales du quotidien en histoires drôles, tout en abordant avec légèreté les grandes questions de la vie moderne.

Une soirée à découvrir pour ceux qui aiment l’humour décalé, intelligent et parfois complètement absurde.

📅 : Mardi 13 octobre 20h30

📍 : Comète de Hésingue

Jeu de piste les Incontournables à Colmar :

Envie de découvrir Colmar autrement ? Le jeu de piste « Les incontournables de Colmar » propose une balade ludique d’environ 1h10 dans le centre historique. À l’aide d’un smartphone, il faut observer les monuments, résoudre des énigmes et découvrir l’histoire de lieux emblématiques comme la Maison des Têtes, la Maison Pfister, la collégiale Saint-Martin ou encore le Koïfhus.

Le parcours est accessible en famille ou entre amis, sans créneau à réserver, avec des équipes de 1 à 4 personnes.

Une façon ludique et originale de visiter Colmar à son rythme

Plus d’infos sur www.explorano.com