C’est parti pour les estivales de Colmar :

C’est un rendez-vous incontournable de l’été en Alsace : les Estivales de Colmar. Cet événement propose une programmation riche et variée qui anime les rues, les places et les espaces culturels de la ville durant la saison estivale. Au programme: Concerts, spectacles de rue, animations familiales, expositions et manifestations culturelles se succèdent pour offrir aux habitants comme aux visiteurs des moments de découverte et de convivialité. Parmi les temps forts à souligner : Fête de la musique, Beach Party à la base nautique Colmar Houssen ou encore les siestes musicales.

Ces siestes musicales offrent un moment de calme et de détente. Installés confortablement sur des transats ou directement dans l’herbe, les spectateurs sont invités à se laisser porter par les mélodies d’artistes locaux

📅 : Toute la période estivale

📍 : Colmar et alentours

Collectes mobiles de don du sang :

On en parle chaque semaine car c’est important. Les besoins des hôpitaux et des patients sont constants. Chaque don compte. Si vous le pouvez, faites ce geste simple, solidaire et essentiel : donnez votre sang.

Pour être donneurs : être majeur, en bonne santé, venir une pièce d’identité. Prévoir une heure de son temps collation offerte incluse !

LUNDI

FULLEREN La Fourmilière de 16h30 à 19h30

MULHOUSE MAIRIE - Gymnase du Nordfeld - Collecte Réservée de 08h à 12h et de 13h30 à 15h00

MARDI :

HESINGUE CRYOSTAR SAS Collecte Réservée de 10h45 à 12h et de 13h45 à 17h

RIXHEIM Salle du Trèfle de 15h30 à 19h30

RUELISHEIM Maison des associations de 16h30 à 19h30

MERCREDI :

LIEPVRE Salle Polyvalente de 16h à 19h

PFASTATT Maison des Associations de 15h30 à 19h

GUEMAR Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

JEUDI :

REININGUE Salle Multi activités de 16h30 à 19h30

BENNWIHR Salle Culturelle de 16h30 à 19h30

CHALAMPE Salle "les Galets" de 16h30 à 19h30

VENDREDI :

MUNCHHOUSE Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

DURMENACH Foyer St-Georges de 16h30 à 19h30

BISEL Salle polyvalente de 16h à 19h

KRUTH Salle St-Wendelin de 16h à 19h30

La fête foraine de printemps à Mulhouse :

La traditionnelle Foire Kermesse de Printemps à Mulhouse Dornach fait son grand retour ! L'édition 2026 se tient jusqu’à ce dimanche. Le Champ de Foire à Mulhouse Dornach s'animera pour offrir des manèges et attractions ! Une vingtaine de stands et manèges vous attendent et comme d’hab de tout pour tout le monde.

📅 : Jusqu'à dimanche 21 juin

📍 : Champ de foire de Dornach





