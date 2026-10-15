Une pièce à voir ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse :

Cette pièce d’humour se nomme “ Par ici la sortie”. L’histoire de 3 collègues de bureau réunis par leur patron dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale. En réalité, ils vont apprendre qu’il s’apprête à les licencier.

Mais dans son immense bonté, celui-ci leur accorde une dernière faveur : Participer à un Espace Game…

La salle de réunion devient alors le point de départ d’un grand jeu d’évasion avec épreuves et énigmes à résoudre… Ils une heure pour sortir du jeu s’ils veulent sauver leur emploi.





Un scénario bien cruel mais au final une pièce très drôle à voir !

📅 : Jeudi 15, vendredi 16 & samedi 17 octobre

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Le Fridge Barrière Comedy Club débarque à Blotzheim :

Le Fridge Barrière Comedy Club débarque ce soir pour une soirée entièrement consacrée au stand-up.

Le concept vient du Fridge Comedy Club, créé à Paris par Kev Adams : plusieurs humoristes se succèdent sur scène, avec des univers et des styles différents, pour une soirée rythmée par les punchlines, les anecdotes et l’improvisation.

À Blotzheim, le public pourra retrouver Kev Adams, mais aussi Noom Diawara, connu notamment pour Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, Anthony Cottu et Anne Boissard. Quatre artistes, quatre styles et surtout une succession de passages courts pour garder un rythme très dynamique.

📅 : Jeudi 15 octobre 19h puis 21h

📍 : Casino Barrière de Blotzheim.

Afterwork à Colmar:

C’est l’établissement le Mamie Mosa qui organisera ce soir cet afterwork. Un afterwork comme on les aime avec de la bonne humeur, des tarifs réduits, une belle carte et du bon son. L2O sera présents pour assurer l'ambiance DJ

📅 : Jeudi 15 octobre 19h

📍 : Mamie Mosa de Colmar