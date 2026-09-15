Le forum emploi et formation a lieu aujourd'hui à Réguisheim :

L’Espace des Trois cœurs à Réguisheim accueille la quatrième édition du Forum emploi et formation. L’événement est organisé par la communauté de communes.

Soulignons la présence de nombreux acteurs de l’emploi et de la formation mais aussi de plus de 80 entreprises comme le groupe Barrière,, le ministère de la Justice, les PEP Alsace, Diaconat Emploi Formation mais aussi La Police nationale, les différentes armées ou encore la Brigade verte

Cette année, un espace sera également consacré à la création d’entreprise

📅 : Mardi 15 septembre de 9h à 12h

📍 : Espace des 3 coeurs de Réguisheim.

Ouverture de la nouvelle saison du Riverhin à Village Neuf !

Pour donner le coup d’envoi de cette nouvelle saison culturelle, un spectacle est déjà proposé ce soir. Spectacle nommé “Premiers Regards”. 2 artistes Marie ( autrice, compositrice, interprète) et Sébastien (humoriste) seront sur scène. C’est la nouvelle saison qu’ils présenteront sous forme de spectacle avec des chansons drôles et décalées.

Une soirée unique pour une présentation originale d’1h30 sans entracte

L’entrée est gratuite. Après le spectacle, vous pourrez rester pour un moment convivial et profiter aussi de l’ouverture de la billetterie.

📅 : Mardi 15 septembre à 19h30

📍 : Riverhin de Village Neuf







Découverte du Kick Power à Chalampé :

Un bon plan pour toutes celles et ceux qui rêvent de brûler un max de calories , d’évacuer le stress et relâcher toutes les tensions. Le Kick Power est un cours de fitness très dynamique, inspiré des sports de combat. On enchaîne coups de poing, coups de pied, mouvements de boxe et exercices cardio, souvent sur de la musique rythmée. Il n’y a généralement pas de combat ni de contact avec un adversaire : chacun réalise les mouvements dans le vide.

Les cours sont ouverts aux femmes et aux hommes dès 15 ans. Vous pouvez venir tester gratuitement et sans engagement

📅 : Mardi 15 septembre de 19h à 20h

📍 : Salle polyvalente des Galets de Chalampé