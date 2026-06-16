Découverte dès aujourd’hui du parc à cigogne d’Eguisheim :

A partir de ce 16 juin, tous les mardis, un bénévole de l'association "Les amis de la cigogne" d'Eguisheim va vous faire découvrir le parc dédié à cet oiseau emblématique de notre région. On va échanger avec lui au sujet de la migration, la réintroduction, la nidification…

Un petit moment ludique, sympa.C’est pas très long. Ca commence à 10h30, ça se termine pour 12H . Pile le temps ensuite d’aller visiter un peu Eguisheim. Rendez-vous directement au parc à cigognes. L'événement est gratuit et sans réservation préalable.

📅 : A partir du 16 juin entre 10h30 et 12h

📍 : Parc cigogne à Eguisheim







Les bleus jouent ce soir, où voir le match sur grand écran ?

On va pouvoir vibrer au rythme du foot , au rythme des bleus ce soir. Place au premier match de l’équipe de France contre le Sénégal.

Pour voir le match dans une ambiance conviviale, vous pouvez aller à la Bringue de Wittenheim par exemple. Diffusion du match en extérieur et en interieur. Plusieurs bars proposeront aussi la diffusion du match dan les régions de Colmar Altkirch Munster.

Toutefois, il y a une seule fan zone dans le Haut-Rhin : celle de Mulhouse . Installée au stade de l’Ill, cette fan zone a une capacité de 2.250 places assises et 500 debout. Les portes ouvrent 1 heure avant chaque rencontre et ferment 1 heure après. L’accès est gratuit mais il faut réserver sur le site de la Ville.

📅 : Mardi 16 juin

📍 : Stade de l'Ill Mulhouse

L’installation d’un village d’été au Skatepark de l’Illberg :

Pour sa première édition, le Village d'été investit le Skatepark de l'Illberg. Porté par la Ville de Mulhouse, cet espace festif et convivial rassemble associations sportives locales, animations culturelles et ateliers ouverts à tous. Du coup vous trouverez sur place des initiations sportives encadrées par des associations locales , des ateliers thématiques autour du sport et de la culture.

Il y aura de quoi faire !

📅 : Du 16 juin au 01er août

📍 : Skatepark Illberg Mulhouse